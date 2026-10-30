· Πανσερραϊκός

Πανσερραϊκός: Θα προσφύγει στο CAS για την αφαίρεση των τεσσάρων βαθμών

Αποφασισμένοι είναι οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλους 

Πανσερραϊκός: Θα προσφύγει στο CAS για την αφαίρεση των τεσσάρων βαθμών
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Αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την υπόθεση της αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών εμφανίζονται στον Πανσερραϊκό, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να διατηρήσει την πρωτόδικη ποινή σε βάρος της ομάδας.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους Σερραίους, καθώς αφορά δύο αναμετρήσεις με τον Βόλο στα πλέι άουτ της σεζόν 2024-25, οι οποίες κρίθηκαν χειραγωγημένες από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκε στον Πανσερραϊκό η ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.

Η διοίκηση του συλλόγου, ωστόσο, δεν προτίθεται να σταματήσει εδώ, καθώς επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στο CAS, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης, προκειμένου να διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης.

Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί σημαντικό οικονομικό κόστος και χρόνο, ωστόσο στον Πανσερραϊκό εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη νομική μάχη. Το μήνυμα από την πλευρά των «λιονταριών» είναι ξεκάθαρο: «Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».

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