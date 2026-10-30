Έβερτον: Ο Γκρίλις δεν πήγε σε προπόνηση και έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα Κυπέλλου

Εκτός αποστολής της Έβερτον για την αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ στο Carabao Cup έμεινε ο Τζακ Γκρίλις, καθώς υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η απόφαση της ομάδας του Ντέιβιντ Μόγιες συνδέεται με την απουσία του Άγγλου μεσοεπιθετικού από προπόνηση χωρίς σχετική άδεια. Η Έβερτον δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, περιοριζόμενη να αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν διαθέσιμος λόγω παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού.

Ο Μόγιες, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την απόφαση της ομάδας μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως επρόκειτο για απόφαση του συλλόγου την οποία στηρίζει, χωρίς να θελήσει να επεκταθεί στο ζήτημα.

Η απουσία του Γκρίλις δεν εμπόδισε την Έβερτον να πάρει την πρόκριση στους «8» του Carabao Cup καθώς επικράτησε της Νιούκαστλ με 3-1. Οι Τζέιμς Γκάρνερ, Χέιντεν Χάκνεϊ και Τιέρνο Μπάρι πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, ενώ ο Νταν Μπερν διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στα προημιτελικά, τα «ζαχαρωτά» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Φλίτγουντ Τάουν.

Ο 31χρονος Γκρίλις αγωνίζεται στην Έβερτον ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Τη φετινή περίοδο έχει πραγματοποιήσει έξι εμφανίσεις με τη φανέλα των «ζαχαρωτών», ενώ είχε απουσιάσει και από το προηγούμενο παιχνίδι με την Άρσεναλ λόγω ασθένειας.