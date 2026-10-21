Aston Martin DB12 S: Ο βρετανικός τρόπος για να νιώσεις σαν τον James Bond

Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς σαν τον James Bond χωρίς να χρειαστεί να κυνηγήσεις κάποιον κακό με διεθνές ένταλμα, αυτό είναι η νέα Aston Martin DB12 S. Επιβλητική εμφάνιση, πολυτέλεια που δεν φωνάζει και έναν κινητήρα που ακούγεται σαν να έχει προσωπικά ζητήματα με την ησυχία.

Η ιστορία της σειράς DB ξεκίνησε το 1950, όταν ο Βρετανός βιομήχανος Sir David Brown αγόρασε την Aston Martin και έδωσε τα αρχικά του στα μοντέλα που θα καθόριζαν την πορεία της εταιρείας. Από την DB2 μέχρι τη σημερινή DB12 S, η φιλοσοφία παραμένει αναγνωρίσιμη: ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σπορ μοντέλου με την άνεση ενός grand tourer, σχεδιασμένου για να καταπίνει χιλιόμετρα με στιλ.

Twin-turbo V8: Η μουσική των 700 ίππων

Κάτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ένας V8 κινητήρας 4,0 λίτρων με διπλό turbo, ο οποίος προέρχεται από την τεχνολογική συνεργασία με τη Mercedes-AMG, αλλά έχει δεχθεί την ειδική φροντίδα των μηχανικών της Aston Martin στο Gaydon.

Το αποτέλεσμα είναι 700 ίπποι και περίπου 800 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 325 χλμ./ώρα.

Με άλλα λόγια, η DB12 S δεν είναι απλώς ένα πολυτελές αυτοκίνητο για να φτάνεις σε ένα ξενοδοχείο και να παραδίδεις τα κλειδιά με ύφος ανθρώπου που μόλις έκλεισε μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι ένα μηχάνημα που απαιτεί τον σεβασμό σου όταν ο δρόμος ανοίγει και οι δυνατότητές του αποκαλύπτονται.

Ο V8 έχει τον πρώτο λόγο, είτε κινείσαι σε διαδρομές με αλλεπάλληλες στροφές είτε σε μεγάλες ευθείες, όπου μπορείς να εκτιμήσεις τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η ισχύς. Και, φυσικά, τον ήχο του. Γιατί σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τους κανόνες της αυτοκίνησης, ένας καλορυθμισμένος V8 εξακολουθεί να έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία.

Βρετανική κομψότητα, χωρίς περιττές συστάσεις

Η σχεδιαστική προσέγγιση της DB12 S ακολουθεί τη γνώριμη φιλοσοφία της Aston Martin, με τις μυώδεις επιφάνειες, τις κομψές γραμμές και μια παρουσία που δεν χρειάζεται υπερβολές για να τραβήξει τα βλέμματα.

Η έκδοση S ξεχωρίζει από την απλή DB12 με τέσσερις απολήξεις εξάτμισης, σφυρήλατες ζάντες 21 ιντσών, κεραμικά φρένα και ένα πιο αιχμηρό αεροδυναμικό πακέτο. Λεπτομέρειες που δεν λειτουργούν μόνο ως αισθητικές πινελιές, αλλά ενισχύουν τον πιο σπορ χαρακτήρα της.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια ακολουθεί τη βρετανική σχολή: ημι-ανιλινό δέρμα σε αποχρώσεις που μπορούν να συνδυαστούν με το εξωτερικό χρώμα, καθίσματα με διαμαντένιες ραφές που προσφέρουν θέρμανση και αερισμό, καθώς και επενδύσεις Alcantara στην οροφή.

Είναι το είδος της καμπίνας όπου μπορείς να περάσεις ώρες στον δρόμο χωρίς να αισθανθείς ότι βρίσκεσαι σε ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να εντυπωσιάζει στις φωτογραφίες. Η DB12 S θέλει να την οδηγείς, όχι απλώς να την παρκάρεις έξω από ένα εστιατόριο.

Αν ο V8 δεν σου αρκεί ως μουσική υπόκρουση, η Aston Martin έχει φροντίσει και γι' αυτό. Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround της Bowers & Wilkins διαθέτει 15 ηχεία, ενισχυτή 14 καναλιών και ισχύ σχεδόν 1.200 watt.

Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ειδικά για την καμπίνα της DB12, με στόχο να προσφέρει καθαρότητα, ένταση και λεπτομέρεια ανεξάρτητα από το μουσικό είδος. Από το βαρύ μπάσο του Future μέχρι τις ατμοσφαιρικές παραγωγές του Aphex Twin και τον ωμό ήχο των The Misfits, το σύστημα υπόσχεται μια ακουστική εμπειρία αντάξια του υπόλοιπου αυτοκινήτου.

Πόσο κοστίζει το βρετανικό όνειρο;

Η τιμή εκκίνησης της Aston Martin DB12 S για το μοντέλο του 2027 αναφέρεται στα 272.000 δολάρια στις ΗΠΑ. Με εκτεταμένα πακέτα ανθρακονημάτων, που προσθέτουν 46.800 δολάρια, και το ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με επιπλέον κόστος 10.000 δολαρίων, η τιμή της συγκεκριμένης διαμόρφωσης ξεπερνά τα 400.000 δολάρια.

Πρόκειται, προφανώς, για ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται πολύ μακριά από τη λίστα αγορών του μέσου οδηγού. Αλλά η DB12 S δεν προσπαθεί να γίνει προσιτή. Θέλει να είναι η επιτομή μιας συγκεκριμένης ιδέας για την αυτοκίνηση: ισχύς, χειροποίητη πολυτέλεια, οδηγική απόλαυση και μια δόση κινηματογραφικού μύθου.

Και το καταφέρνει με τον πιο βρετανικό τρόπο. Χωρίς να χρειάζεται να σου εκτοξεύσει το κάθισμα, αρκεί να πατήσεις το γκάζι.