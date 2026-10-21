Το ντέρμπι του Champions League Μπάγερν-Άρσεναλ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με μεγάλα παιχνίδια. Ξεχωρίζει στο Μόναχο το ντέρμπι της Μπάγερν με την Άρσεναλ.

Το ντέρμπι του Champions League Μπάγερν-Άρσεναλ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr
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Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιλ-Γαλατασαράι.

Ακολουθούν στις 22:00 οι αναμετρήσεις Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ, Άστον Βίλα-Βίκινγκ, Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπέτις-Φέγενορντ, Κλαμπ Μπριζ-Λανς, Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-ΛΑΣΚ Λιντζ.

Το Pamestoixima.gr έχει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τα παιχνίδια του Champions League:

Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

  • Η Κόμο να κερδίσει & Over 11,5 κόρνερ
  • Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ

  • Η Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
  • Over 3.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ
  • Να σκοράρει ο Λουίς Ντίαζ

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία

  • Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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