Τόμπσον για Αντετοκούνμπο: «Είναι αδιανόητο το πόσο σκληρά δουλεύει»

Από την πρώτη ημέρα που ο Κλέι Τόμπσον ξεκίνησε να δουλεύει μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Η αποθέωση αυτή συνεχίστηκε και πριν την πρεμιέρα των Χιτ στην νέα αγωνιστική περίοδο του ΝΒΑ σε μια συνέντευξη του Τόμπσον όπου ο Αμερικανός παίκτης αποθέωσε τον Έλληνα σούπερ σταρ για τον τρόπο ποιυ δουλεύει.

«Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το work ethic του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι αδιανόητο το πόσο σκληρά δουλεύει. Τον βλέπω εδώ μέσα κάθε μέρα να ρίχνει πολλή δουλειά. Ειδικά στη δουλειά πάνω στις δεξιότητές του, δουλεύοντας το jump shot του και την ικανότητά του να τελειώνει τις φάσεις στη ρακέτα. Είναι χαρά να είσαι συμπαίκτης του», είπε συγκεκριμένα ο Τόμπσον, ενώ συνέχισε λέγοντας για την επιρροή που έχει αυτή του η αφοσίωση στην υπόλοιπη ομάδα: «Η εργατικότητα του μεταδίδεται μέχρι και στον τελευταίο παίκτη του πάγκου. Όταν ο καλύτερος παίκτης σου έχει αυτού του είδους το work ethic, αυτό ανεβάζει την ένταση ολόκληρου του οργανισμού».