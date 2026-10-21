FIBA Europe Cup: Στη «μάχη» Κολοσσός, Ηρακλής και Προμηθέας

Σημαντικά παιχνίδια έχουν απόψε οι τρεις ελληνικές ομάδες στη διοργάνωση της FIBA.

FIBA Europe Cup: Στη «μάχη» Κολοσσός, Ηρακλής και Προμηθέας
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Κολοσσός, Ηρακλής και Προμηθέας έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Η ομάδα της Ρόδου βρίσκεται στην Πορτογαλία όπου αντιμετωπίζει στη Σπόρτινγκ (19:00, SportFM TV3), ενώ την ίδια ώρα στην Πάτρα ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την Μπατούμι ( SportFM TV).

Τέλος, στις 19:30 ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με την Τζίκι Βαρσοβίας, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στο ENBL πέρσι. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το SportFM TV 2.

Αναλυτικά:

19:00 Σπόρτινγκ - Κολοσσός Ρόδου

19:00 Προμηθέας Πάτρας - Μπατούμι

19:30 Ηρακλής - Τζίκι Βαρσοβίας

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