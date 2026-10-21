FIBA Europe Cup: Στη «μάχη» Κολοσσός, Ηρακλής και Προμηθέας
Σημαντικά παιχνίδια έχουν απόψε οι τρεις ελληνικές ομάδες στη διοργάνωση της FIBA.
Κολοσσός, Ηρακλής και Προμηθέας έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Η ομάδα της Ρόδου βρίσκεται στην Πορτογαλία όπου αντιμετωπίζει στη Σπόρτινγκ (19:00, SportFM TV3), ενώ την ίδια ώρα στην Πάτρα ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την Μπατούμι ( SportFM TV).
Τέλος, στις 19:30 ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με την Τζίκι Βαρσοβίας, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στο ENBL πέρσι. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το SportFM TV 2.
Αναλυτικά:
19:00 Σπόρτινγκ - Κολοσσός Ρόδου
19:00 Προμηθέας Πάτρας - Μπατούμι
19:30 Ηρακλής - Τζίκι Βαρσοβίας