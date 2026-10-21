ΠΑΟΚ: Για επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Ουλμ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα αναζητά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ουλμ στο PAOK Sports Arena, θέλοντας να αντιδράσει μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τη Λιετκαμπέλις με 95-86.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να αφήσει πίσω του το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να αξιοποιήσει την έδρα του, προκειμένου να επιστρέψει στις νίκες και να φτάσει τις τρεις επιτυχίες στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Τρινκιέρι γνωρίζει πως χρειάζεται μια καλή εμφάνιση απέναντι στην Ουλμ, ώστε να διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θέλει και να συνεχίσει την προσπάθειά της με στόχο μια καλύτερη συνέχεια στη διοργάνωση.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ουλμ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, στο PAOK Sports Arena. Το ματς θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από το Novasports Prime.