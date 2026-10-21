Ολυμπιακός: Οι σκέψεις Αλγκουαθίλ για αλλαγές με Σπάρτα - Τα δεδομένα με Μπέιλι

Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μετά το εκτεταμένο rotation στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού, ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να επαναφέρει αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία απέναντι στη Μαρσέιγ. Οι αλλαγές σε σχέση με το ματς στο Αγρίνιο αναμένεται να είναι τουλάχιστον έξι, χωρίς να διαφοροποιηθεί σημαντικά η αγωνιστική προσέγγιση που απέδωσε στη Μασσαλία.

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Ορτέγκα αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του, ενώ ο Σάλιακας έχει το προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας, αντί του Πέντερσεν. Στο κέντρο της αμυντικής γραμμής, οι Ρέτσος και Πιρόλα συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν, με τον Κάρμο να αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Για την αριστερή πλευρά, οι Ονιεμαέτσι και Τικνιζιάν διεκδικούν τη θέση.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Φρόιλερ αναμένεται να έχει θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ για τον παρτενέρ του προβάδισμα έχει ο Έσε έναντι του Πουέρτα. Ο Αργεντινός μέσος έχει το πλεονέκτημα, καθώς πήρε σημαντικές ανάσες στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, οι επιλογές περιορίζονται λόγω των απουσιών. Ο Κώστας Φορτούνης δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς αποκόμισε πρόβλημα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 7-10 ημέρες. Παράλληλα, ο Τζόελ Ρόκα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Έτσι, οι Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ζότα Σίλβα έχουν τον πρώτο λόγο για τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, έχοντας ξεκουραστεί στο ματς του πρωταθλήματος. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εμφανίζεται ως το φαβορί για να ξεκινήσει, όπως είχε συμβεί και στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, ενώ ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί μία ακόμη επιλογή για τον Αλγκουαθίλ.

Ανοιχτό παραμένει, τέλος, το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λίον Μπέιλι. Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό απέναντι στους Τσέχους. Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (21/10) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις τελευταίες εκκρεμότητες σχετικά με την ενδεκάδα. Νωρίτερα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα μιλήσουν για την επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.