ΑΕΚ - Αντβέρπ: Θέλει το απόλυτο στο BCL η Βασίλισσα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες της στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Αντβέρπ στη SUNEL Arena, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της, ώστε να βρεθεί μόνη στην κορυφή του 3ου ομίλου.

Η βαθμολογία του ομίλου της ΑΕΚ στο BCL Onsports.gr

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης αποδείχθηκε δύσκολη για τη «Βασίλισσα», η οποία χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για να κάμψει την αντίσταση της Σαλόν Βίλπας με 95-93. Πλέον, έχει μπροστά της ακόμη μία αναμέτρηση στην Αθήνα, στην οποία η νίκη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια.

Άλλωστε, η πρώτη θέση του ομίλου εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στη φάση των «16», ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των play-in. Για την ομάδα που θα βρεθεί στην τελευταία θέση, η ευρωπαϊκή πορεία ολοκληρώνεται.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στο παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την επικράτηση με 84-79 επί της Μυκόνου για το πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που την επανέφερε στις νίκες. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ωστόσο, καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα, καθώς δεν υπολογίζει στους Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ. Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος δεν προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς ούτε την Τρίτη.

Από την άλλη πλευρά, η Αντβέρπ ξεκίνησε επίσης με νίκη τις υποχρεώσεις της στο BCL, επικρατώντας με 99-93 της Φάλκο Σομπατέλι εντός έδρας. Παράλληλα, στο πρωτάθλημά της, την BNXT League, μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει το καλό ξεκίνημά της στη σεζόν. Η ΑΕΚ γνωρίζει, επομένως, ότι θα χρειαστεί προσοχή και συγκέντρωση για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αντβέρπ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη SUNEL Arena. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από το Magenta Sport 4.