Ο Πολ Τζορτζ του 2015 και η μυθική ανατροπή των Pistons

Η νέα σεζόν του NBA ξεκίνησε! Πρώτο παιχνίδι της βραδιάς ήταν το Detroit Pistons - Boston Celtics. Οι «Κέλτες» ήταν καλύτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασαν μέχρι και το +22, ωστόσο ο Κάνινγκχαμ και η παρέα του δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με μία επική ανατροπή πήραν τη νίκη με σκορ 121-113.

Ο Πολ Τζορτζ δεν τελείωσε ακόμα

Ο 38χρονος Πολ Τζορτζ δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο forward των Celtics πραγματοποίησε μία εμφάνιση που θύμισε εποχές 2015, όταν ακόμα αγωνιζόταν στους Indiana Pacers. Ο Αμερικανός πέτυχε 38 πόντους (7/8 1π., 5/9 2π., 7/12 3π.), μάζεψε πέντε ριμπάουντ, μοίρασε τρεις ασίστ και είχε πέντε κλεψίματα, όντας απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του.

Βέβαια, η πρώτη του εμφάνιση με τους Celtics συνοδεύτηκε και από δύο διακρίσεις. Ο Πολ Τζόρτζ έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε παιχνίδι ντεμπούτο με τη φανέλα της Βοστώνης. Παράλληλα, ανέβηκε στην όγδοη θέση των παικτών με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας τον Κάιλ Κόρβερ.

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Ο Ντούρεν της regular season… δεν πιάνεται

Η εμφάνιση του Πολ Τζορτζ δεν ήταν αρκετή, για να πάρουν τη νίκη οι Celtics και αυτό γιατί απέναντι τους είχαν έναν Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει από πέρσι σε «μαγικές» εμφανίσεις. Τη διαφορά όμως την έκανε ο Τζέιλεν Ντούρεν. Ο Αμερικανός center στη regular season βγάζει «φωτιές», σε αντίθεση με τα περσινά playoffs που, για τα δικά του πάντα δεδομένα, ήταν απλά… μέτριος.

Άλλος ένας που διακρίθηκε για τους Pistons ήταν και ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους. Τελευταία φορά που σκόραρε τόσους πόντους ήταν στις 2 Φεβρουαρίου σε ένα παιχνίδι κόντρα στους Washington Wizards, ενώ κατά μέσο όρο την περσινή σεζόν είχε 12,2. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο 32χρονος forward ξεπέρασε τις προσδοκίες και ήταν κομβικός για την ομάδα του.

https://www.instagram.com/reel/Deu5ojWBniu/

Τζέισον Τέιτουμ σε… ρηχά νερά

Μπορεί ο Τζέισον Τέιτουμ να έκανε double-double με 13 πόντους και 11 ασίστ, όμως η επίδοσή του σίγουρα δεν ήταν ανάλογη των ικανοτήτων του. Με επτά χαμένα τρίποντα, 10 χαμένα δίποντα και -5 στο σύστημα αξιολόγησης, ήταν αρκετά μακριά από τις εμφανίσεις που μας έχει συνηθίσει και μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν και το καλύτερό του βράδυ.

Άλλωστε, δεν μπορείς τόσα χρόνια να λέγεσαι ο σούπερ σταρ της ομάδας σου και να βγαίνει άλλος MVP των τελικών (Τζέιλεν Μπράουν) και φέτος που έφυγε να μην βγαίνεις μπροστά και να περιμένεις από τον 38χρονο Πολ Τζορτζ να σου φέρει τη νίκη. Αλλά ας μην προτρέχουμε, είναι ακόμα αρχή και έχει όλη τη σεζόν για να αποδείξει ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας και μπορεί να την οδηγήσει μακριά.

Ένα παιχνίδι με τον Πολ Τζορτζ να θυμίζει τα prime του και τους Κάνινγκχαμ, Ντούρεν να μας θυμίζουν γιατί οι Pistons τερμάτισαν στην πρώτη θέση της Ανατολικής περιφέρειας την περσινή σεζόν. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή.