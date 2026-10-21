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Ηρακλής: Ανεβάζει ρυθμούς ο Μπάρσενας - Χωρίς Ρος κόντρα στη Κηφισιά

Οι παίκτες του Ηρακλή επέστρεψαν στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στο Καυτανζόγλειο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ηρακλής: Ανεβάζει ρυθμούς ο Μπάρσενας - Χωρίς Ρος κόντρα στη Κηφισιά
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Μετά το ρεπό της Δευτέρας (19/10), οι παίκτες του Ηρακλή επέστρεψαν στις προπονήσεις ενόψει του επερχόμενου αγώνα με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ευχάριστα είναι τα νέα όσον αφορά τους τραυματίες, καθώς ο Γιόελ Μπάρσενας ανεβάζει ρυθμούς και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Γιώργος Γιαννούτσος και Παναγιώτης Παναγιωτίδης.

Φυσικά, λόγω της αποβολής του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στην Κηφισιά ο Γιοάν Ρος.

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