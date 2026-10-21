NBA · Μπόστον Σέλτικς · Ντιτρόιτ Πίστονς NBA: Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπόστον Σέλτικς 121-113 - Τα Highlights του αγώνα ONSPORTS TEAM 21 Οκτωβρίου 2026, 08:53 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη των Πίστονς κόντρα στους Σέλτικς Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Η Novibet είναι επίσημος συνεργάτης του NBA. Ζήσε τη νέα σεζόν μαζί μας! NBA NBA27 highlights COMMENTS LATEST NEWS 10:37 ΜΠΑΣΚΕΤ Στη «μάχη» του Eurocup Γυναικών οι ελληνικές ομάδες 10:31 NBA Τόμπσον για Αντετοκούνμπο: «Είναι αδιανόητο το πόσο σκληρά δουλεύει» 10:23 EUROLEAGUE Αυλαία για την 7η αγωνιστική της Euroleague 10:05 ΜΠΑΣΚΕΤ Τολιόπουλος: «Εμείς το κάναμε εύκολο» 09:50 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΟΚ: Για επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Ουλμ - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα 09:37 NBA NBA: Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ers 100-106 - Τα Highlights του αγώνα 09:24 OPINION «Βαριά» ήττα, αλλά την πιο πικρή γεύση την άφησε το Λονδίνο για την ΑΕΚ 09:13 ΣΠΟΡ Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Κουκούσκιν για τα προημιτελικά στο Αλμάτι - Πού θα δείτε τον αγώνα 09:02 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΕΚ - Αντβέρπ: Θέλει το απόλυτο στο BCL η Βασίλισσα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα 08:53 NBA NBA: Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπόστον Σέλτικς 121-113 - Τα Highlights του αγώνα 08:47 EUROPA LEAGUE Ολυμπιακός: Οι σκέψεις Αλγκουαθίλ για αλλαγές με Σπάρτα - Τα δεδομένα με Μπέιλι 08:39 NBA NBA: «Άλωσαν» το Σαν Αντόνιο οι Θάντερ και έκαναν ποδαρικό με το δεξί ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ