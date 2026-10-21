NBA: «Άλωσαν» το Σαν Αντόνιο οι Θάντερ και έκαναν ποδαρικό με το δεξί

Νικηφόρα ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα σεζόν του NBA οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι επικράτησαν με 116-104 των Σαν Αντόνιο Σπερς στην έδρα των τελευταίων.

Η ομάδα της Οκλαχόμα επιβεβαίωσε την υπεροχή της απέναντι στους Σπερς, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες της μετά τον περσινό αποκλεισμό των «σπιρουνιών» από τους τελικούς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ με 32 πόντους, ενώ ο ΜακΚέιν πρόσφερε ακόμη 20, συμβάλλοντας στη νίκη των Θάντερ.

Για τους γηπεδούχους, ο Καστλ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μέτρησε 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.

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