NBA: «Άλωσαν» το Σαν Αντόνιο οι Θάντερ και έκαναν ποδαρικό με το δεξί
Με τον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ να πετυχαίνει 32 πόντους, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέρασαν από το Σαν Αντόνιο, επικρατώντας των Σπερς στην πρεμιέρα της σεζόν στο NBA.
Νικηφόρα ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα σεζόν του NBA οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι επικράτησαν με 116-104 των Σαν Αντόνιο Σπερς στην έδρα των τελευταίων.
Η ομάδα της Οκλαχόμα επιβεβαίωσε την υπεροχή της απέναντι στους Σπερς, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες της μετά τον περσινό αποκλεισμό των «σπιρουνιών» από τους τελικούς.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ με 32 πόντους, ενώ ο ΜακΚέιν πρόσφερε ακόμη 20, συμβάλλοντας στη νίκη των Θάντερ.
Για τους γηπεδούχους, ο Καστλ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μέτρησε 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.