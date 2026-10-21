Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Κουκούσκιν για τα προημιτελικά στο Αλμάτι - Πού θα δείτε τον αγώνα

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Almaty Open διεκδικεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μικαΐλ Κουκούσκιν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στο Καζακστάν.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο. 39 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο. 7 του ταμπλό, πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» έπειτα από μια αναμέτρηση με αρκετές δυσκολίες απέναντι στον Αμερικανό Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς. Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να παλέψει για δύο ώρες και να φτάσει σε τρίτο σετ, προκειμένου να επικρατήσει με 7-6(9), 3-6, 6-3 και να συνεχίσει την παρουσία του στη διοργάνωση.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Μικαΐλ Κουκούσκιν, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του το κοινό της πατρίδας του. Ο 38χρονος Καζάκος, που βρίσκεται στο Νο. 389 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο αποκλείοντας τον Έλληνα Στέφανο Σακελλαρίδη. Ο Κουκούσκιν επικράτησε με 7-6(4), 7-6(3), παίρνοντας τη νίκη με 2-0 σετ.

Πλέον, ο Τσιτσιπάς καλείται να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο, με στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προημιτελικά του Almaty Open και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο τουρνουά.

Πού θα δείτε τον αγώνα

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μικαΐλ Κουκούσκιν είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:30. Το παιχνίδι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 6.