Τολιόπουλος: «Εμείς το κάναμε εύκολο»

Ο Άρης πήρε μια άνετη νίκη με 110-79 στο Ροστόκ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να στέλνει το μήνυμά του για τον αγώνα με την Μύκονο.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι είπε: «Η απόδοσή μας το έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο, ήμασταν πολύ σοβαροί από το πρώτο λεπτό και θέλαμε να το κάνουμε εύκολα. Κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και τα καταφέραμε.

Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και όση και αν ήταν η διαφορά, δε σταματήσαμε να παίζουμε ποτέ. Θέλαμε να πάει η διαφορά όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί στο τέλος πρέπει να έχεις βελτιωθεί εσύ και όχι απλά να έχεις κερδίσει με 20 πόντους. Πρέπει να βελτιώνεσαι και στα 40 λεπτά».

Για την στήριξη του κόσμου: «Όταν ερχόμαστε στη Γερμανία, ο κόσμος είναι κάτι παραπάνω από αρκετός. Είναι συγκινητικό πόσοι έρχονται και στηρίζουν την ομάδα από μακριά και τους ευχαριστούμε».

Για τη δική του απόδοση και τις καλές του εμφανίσεις επί γερμανικού εδάφους: «Πάντα προσπαθώ να παίζω καλά. Έχει τύχει στη Γερμανία να έχω καλές εμφανίσεις, πάντα θεωρώ ότι και ο κόσμος βοηθάει. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και ήμουν από την αρχή επιθετικός. Παίξαμε εξαιρετικά στην επίθεση, είχαμε πολλές ασίστ, κάναμε ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι».

Για το αν το ματς στη Μύκονο μπορεί να είναι παγίδα και ο συσχετισμός με την Καρδίτσα: «Στην Καρδίτσα έτυχε να κάνουμε ένα πολύ κακό παιχνίδι, γίνονται αυτά. Ειδικά στην Ελλάδα που έχει περισσότερη τακτική, όλες οι ομάδες είναι πιο μέσα στο ζωγραφιστό. Δε θέλουμε να ξανασυμβεί και πάμε με την ίδια σοβαρότητα να κερδίσουμε στη Μύκονο».