«Βαριά» ήττα, αλλά την πιο πικρή γεύση την άφησε το Λονδίνο για την ΑΕΚ

Το 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν ένα «βαρύ» αποτέλεσμα, αλλά κακά τα ψέματα για να μπορέσει η ΑΕΚ να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι θα έπρεπε να τα κάνει όλα σχεδόν τέλεια. Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν δεδομένη και τελικά αποτυπώθηκε στο γήπεδο.

Η «Ένωση» βρήκε ένα πολύ όμορφο γκολ με τον Πήλιο και προσπάθησε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, όμως η αντίδραση των «πολιτών» έδειξε πόσο δύσκολο ήταν να μείνει μέσα στο παιχνίδι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα προς συζήτηση, είναι δεδομένο ότι ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πράγματα να διορθώσει, αλλά ακόμα κι αν το κάνει δεν γίνεται να θεωρούμε ότι μια διαφορετική προσέγγιση ή επιλογή θα άλλαζε τη διαφορά δυναμικότητας. Απέναντι σε μια ομάδα του επιπέδου της Σίτι, η ΑΕΚ θα χρειαζόταν σχεδόν την τέλεια εμφάνιση για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το μεγαλύτερο κρίμα, όμως, δεν βρίσκεται στο Μάντσεστερ, αλλά στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Εκεί, ήταν η ευκαιρία της ΑΕΚ να πάρει κάτι περισσότερο και να αξιοποιήσει μια συνθήκη που δεν θα συναντά σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα. Γι' αυτό κι η συγκεκριμένη απώλεια αφήνει μεγαλύτερη πικρία από την ήττα απέναντι σε έναν αντίπαλο με τόσο ξεκάθαρη ποιοτική υπεροχή.

Στο Champions League δεν παρουσιάζονται συχνά οι συνθήκες για να βρεθείς σε θέση υπεροχής απέναντι στον αντίπαλο. Όταν αυτό συμβαίνει, πρέπει να το αξιοποιείς. Η ΑΕΚ δεν το κατάφερε απέναντι στη Σαχτάρ και πλέον, μετά τις δύο διαδοχικές ήττες στην Αγγλία, παραμένει στους τρεις βαθμούς από τη νίκη επί της ΛΑΣΚ.

Η Ένωση οφείλει να κρατήσει τα συμπεράσματα από το Έτιχαντ και γενικότερα από την παραμονή της στην Αγγλία, η οποία εν τέλει αποδείχθηκε πικρή και να κοιτάξει παρακάτω. Ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, με τη συνέχεια του Champions League να φέρνει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια αναμέτρηση όπου θα χρειαστεί να παρουσιαστεί όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Θα πρέπει, μάλιστα, να το πράξει, έχοντας δώσει σε διάστημα μιας εβδομάδας και δύο ντέρμπι εντός συνόρων, με ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.

ΥΓ. 1: Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους περισσότερους από 4.000 φίλους της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο Έτιχαντ. Δεν σταμάτησαν στιγμή να στηρίζουν την ομάδα, ακόμη κι όταν το αποτέλεσμα είχε πάρει άσχημη τροπή.

ΥΓ. 2: Ο Αριάγκα ήταν από τις παρουσίες που αξίζει να κρατήσει κανείς από το παιχνίδι του Μάντσεστερ.