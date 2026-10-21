Στη «μάχη» του Eurocup Γυναικών οι ελληνικές ομάδες
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Πανσερραϊκός και Παναθλητικός συνεχίζουν σήμερα την πορεία τους στα ευρωπαϊκά παρκέ.
Μεγάλα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ζεά, θέλοντας να κάνει το 2/2, με το τζάμπολ του ματς να γίνεται στις 20:30.
Στις 19:30 θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Σλέζα Βρότσλαβ και τον Ολυμπιακό, που επίσης θέλει να κάνει το δύο στα δύο, με τον Πανσερραϊκό να αντιμετωπίζει την BLMA στις 18:00 και τον Παναθλητικό να «κλείνει» το πρόγραμμα κόντρα στην Τζάιρις στις 21:00.
Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της FIBA στο Youtube.