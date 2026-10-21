Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα στη EuroLeague

Τους διαιτητές που θα έχουν την ευθύνη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπασκόνια γνωστοποίησε η EuroLeague.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (21:15) στο Telekom Center Athens, με τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) να ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή για να διευθύνουν το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια (19:00)

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)

Μπάγερν - Ντουμπάι BC (21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια (21:15)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)

Παρί - Βαλένθια (21:45)