Παναθηναϊκός: Η επίδοση που θυμίζει την ομάδα του 2010 και το νέο επιθετικό πρόσωπο (vids)

Ο φετινός Παναθηναϊκός δεν ξεχωρίζει μόνο για τα αποτελέσματα που παίρνει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παράγει ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επιθετική ορμή, δημιουργεί ευκαιρίες με συνέπεια και βρίσκει πρωταγωνιστές από διαφορετικές θέσεις. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι το ξεκίνημά της τοποθετείται ήδη ανάμεσα στα καλύτερα επιθετικά της ομάδας εδώ και 16 χρόνια.

Τα 17 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές δεν αποτελούν απλώς μια καλή συγκομιδή. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο διάστημα από το 2010, με μοναδική ανώτερη την ομάδα της σεζόν 2023-24, η οποία είχε φτάσει τα 21 τέρματα. Η σύγκριση με την περίοδο που οι «πράσινοι» κατέκτησαν για τελευταία φορά το πρωτάθλημα προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην τωρινή τους πορεία.

Το «τριφύλλι» έχει, παράλληλα, την καλύτερη επίθεση της Super League, έχοντας αφήσει πίσω του ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, που ακολουθούν με 16 και 15 γκολ αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων μετά την έβδομη αγωνιστική. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια σεζόν κατά την οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να διεκδικήσει την κορυφή και να μετατρέψει την αγωνιστική του βελτίωση σε ουσιαστικό πλεονέκτημα.

Ο Λούζα αλλάζει τις ισορροπίες στη δημιουργία

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν περισσότερο στην πρόσφατη επιθετική έκρηξη ήταν ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός μέσος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα AKTOR, συμμετέχοντας καθοριστικά στο εμφατικό 5-1. Πέρα από το γκολ που πέτυχε, μοίρασε δύο ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από την οργάνωση του παιχνιδιού στον χώρο του κέντρου.

Η παρουσία του αποτυπώθηκε και στους αριθμούς. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 128 ενέργειες με την μπάλα, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ενώ είχε 97 επιτυχημένες πάσες σε 105 προσπάθειες. Η συγκεκριμένη εικόνα αναδεικνύει τη σημασία του στη σύνδεση της μεσαίας γραμμής με την επίθεση και στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να διατηρεί τον έλεγχο του ρυθμού.

Το σημαντικό για τον Νίστρουπ είναι ότι η δημιουργία δεν εξαρτάται από έναν μόνο παίκτη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έδωσε γκολ σε πέντε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Τον Ντε Φράι, τον Λούζα, τον Ντέσερς, τον Καλάμπρια και τον Τετέι. Αυτή η «πολυφωνία» αποτελεί ένα από τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν την επίθεση πιο απρόβλεπτη και δύσκολη στην αντιμετώπιση.

Περισσότερες ευκαιρίες από όσες δείχνει το σκορ

Η «πεντάρα» επί του Αστέρα δεν ήταν μια περίπτωση κατά την οποία ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε σχεδόν κάθε ευκαιρία που δημιούργησε. Αντιθέτως, η στατιστική δείχνει ότι θα μπορούσε να είχε φτάσει ακόμη ψηλότερα.

Οι «πράσινοι» κατέγραψαν 27 τελικές προσπάθειες, οκτώ μεγάλες ευκαιρίες και 5,72 αναμενόμενα γκολ (xG), έναντι μόλις πέντε τελικών και 0,85 xG του αντιπάλου. Η κατοχή της μπάλας έφτασε το 72%, ενώ τα κόρνερ ήταν εννέα έναντι ενός. Η συνολική εικόνα αποτυπώνει την έντονη πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός και τη μεγάλη διαφορά στην παραγωγή επιθετικών ενεργειών.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής του παρουσίας. Η ομάδα δεν αρκείται στο να βρίσκει γκολ, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να σκοράρει επανειλημμένα. Η συχνότητα με την οποία φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και ο αριθμός των ευκαιριών που παράγει αποτελούν ενδείξεις μιας επιθετικής λειτουργίας που έχει αρχίσει να αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Το στοίχημα της συνέχειας

Η επιθετική παραγωγικότητα, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την επιτυχία σε βάθος πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί τέσσερα γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές, αριθμός που τον διατηρεί μεταξύ των καλύτερων ομάδων και αμυντικά, χωρίς να διαθέτει την κορυφαία επίδοση της κατηγορίας.

Το ζητούμενο για τον Νίστρουπ είναι να διατηρήσει την επιθετική ένταση και την παραγωγή ευκαιριών, ακόμη και όταν οι συνθήκες ενός αγώνα δεν ευνοούν το ανοιχτό ποδόσφαιρο. Οι αντίπαλοι αναμένεται να προσαρμόσουν την τακτική τους απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει τόσο συχνά, με αποτέλεσμα η υπομονή και η αποτελεσματικότητα απέναντι σε κλειστές άμυνες να αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα.

Προς το παρόν, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με επιθετικές επιδόσεις που τον φέρνουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την τελευταία δεκαεξαετία. Η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο να συνεχίσει να σκοράρει, αλλά να διατηρήσει αυτή τη δυναμική μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αν το καταφέρει, η παραγωγικότητα που εμφανίζει στο ξεκίνημα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» του στη μάχη για τον τίτλο.