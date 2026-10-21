Η Dream Team προσγείωσε τους NBA Champions

Σε θρίλερ εξελίχθηκε το ντεμπούτο του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Philadelphia 76ers και πιο δύσκολο δεν θα μπορούσε να γίνει, καθώς απέναντι του ήταν οι πρωταθλητές του NBA, New York Knicks.

Η Dream Team του σύγχρονου NBA

Ας ξεκινήσουμε με τους νικητές και με τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Madison Square Garden.

Όταν ο «Βασιλιάς» πατάει παρκέ, οι προβολείς είναι στραμμένοι πάνω του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τους Philadelphia 76ers. Προφανώς και τα νούμερα του ήταν πιο κάτω από τα standard του, σκοράροντας 14 πόντους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι σημαντικό, ότι μεγαλώνει. Πλέον έχει φτάσει στα 41 του και βρίσκεται σε μία νέα ομάδα, με πολλούς σούπερ σταρ, δεν μπορεί από το πρώτο του παιχνίδι να βάζει 30αρες. Έδειξε όμως ότι ακόμα έχει πάθος και δίψα για διακρίσεις. Αυτό το πρωτάθλημα θα το κυνηγήσει δίχως αύριο.

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Ο πάντα βελτιωμένος Μάξεϊ

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ δεν είναι ένας παίκτης τύπου Βίκτορ Ουεμπανιάμα, δηλαδή γεννημένος MVP, αλλά είναι ένας αθλητής που κάθε χρόνο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και είναι κομβικός για την ομάδα του. Τα τρίποντα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν του βγήκαν (2/9), ωστόσο πέτυχε 28 πόντους και αμυντικά ήταν εξαιρετικός με τρία μπλοκ και τρία κλεψίματα.

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Έφυγε από τη Βοστώνη, αλλά και η Φιλαδέλφεια του πάει

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Φιλαδέλφεια με 19 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ. Τι και αν έφυγε από τους Celtics, ο Αμερικανός δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί, συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Ένα εντυπωσιακό buzzer-beater τρίποντο και μία alley-oop πάσα στον ΛεΜπρόν είναι μερικά από τα highlights που μας προσέφερε στο ντεμπούτο του και μας κάνει να αναρωτιόμαστε. Τι ακολουθεί άραγε για τους νέους και γεμάτους ταλέντο 76ers;

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Η απότομη προσγείωση για τους πρωταθλητές

Και τώρα η πλευρά των ηττημένων. Οι New York Knicks δεν είχαν σε καμία περίπτωση την εικόνα που είχαν την περσινή σεζόν. Και αυτό γιατί οι παίκτες που στηρίζεται όλη η ομάδα δεν έπιασαν τις επιδόσεις που έχουν συνηθίσει να φτάνουν.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον που τα… έσπασε

Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, όμως πήρε πολλές άστοχες προσπάθειες (5/16 2π., 1/3 3π.) κάτι που αποτυπώνεται και στο -11 στην αξιολόγηση του. Αυτός ο Μπράνσον δεν είναι σίγουρα ο ηγέτης που βλέπαμε να σηκώνει το πρωτάθλημα και να κάνει υπερήφανη ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που δεν κατάφεραν οι Knicks να πάρουν τη νίκη. Για να νικήσεις αυτούς τους 76ers, ο καλύτερος σου παίκτης πρέπει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Τάουνς που «ξύπνησε» αργά

Φορτωμένος με πολλά φάουλ από νωρίς, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα κράτησε τους Knicks στο παιχνίδι με τρία τρίποντα. Εντυπωσιακό για τα υπόλοιπα πεντάρια, αλλά για τον Τάουνς που έχει κερδίσει διαγωνισμό τριπόντων σε All-Star δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.

Ο center που θα ήθελε κάθε ομάδα για να έρχεται από τον πάγκο

Με τον Τάουνς στον πάγκο από νωρίς, ο Αντρέ Ντράμοντ βγήκε μπροστά και έδειξε γιατί είναι η καλύτερη λύση για να έρχεται από τον πάγκο. Με χέρια σαν μαγνήτη να τραβάνε τη μπάλα, μάζεψε 14 ριμπάουντ και σκόραρε 12 πόντους, πετυχαίνοντας double-double. Αν ο backup center σου έχει τέτοια στατιστικά, τι παράπονο να έχεις;

Μία αναμέτρηση που εύκολα θα μπορούσε να την μπερδέψει κάποιος με έναν αγώνα στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας και όμως ήταν απλά η πρώτη αγωνιστική της regular season.