Ulysse Nardin : Ένα ρολόι 190.700 δολαρίων με ορυκτό εκατομμυρίων ετών

Είναι ορισμένα ρολόγια που σε κάνουν να σταματήσεις για λίγο για να καταλάβεις αν αυτό που βλέπεις είναι η ώρα ή απλώς βιώνεις κάτι πολύ ανώτερο από συναίσθημα περηφάνιας. Αυτό είναι ενδεχομένως το συναίσθημα που προκαλεί το νέο -και σπάνιο- Ulysse Nardin Freak [S Howlite] το οποίο είναι φτιαγμένο από ορυκτό εκατομμυρίων ετών και διαθέτει έναν μηχανισμό που αποτελεί μικρό τεχνολογικό θαύμα. Προφανώς και είναι ένα ακριβό αξεσουάρ -κοστίζει 190 χιλιάδες δολάρια περίπου- πάνω από όλα όμως, είναι μια επίδειξη του τι μπορεί να συμβεί όταν η επιστήμη συναντά την υψηλή ωρολογοποιία.

Ένα Freak που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Η σειρά Freak της ελβετικής Ulysse Nardin έχει περάσει τα τελευταία 25 χρόνια αμφισβητώντας όσα θεωρούμε δεδομένα σε ένα μηχανικό ρολόι. Ξέχνα το παραδοσιακό καντράν, τους συμβατικούς δείκτες και την κορόνα που περιμένεις να βρεις σε μια κλασική δημιουργία, καθώς εδώ, ο ίδιος ο μηχανισμός αναλαμβάνει να δείξει την ώρα, μετατρέποντας τη λειτουργία του ρολογιού σε ένα εντυπωσιακό μηχανικό θέαμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Freak έχει αποκτήσει τη φήμη ενός ξεχωριστού κεφαλαίου στον κόσμο της ελβετικής ωρολογοποιίας, καθώς με 17 διαφορετικές εκδοχές μηχανισμού και 35 κατοχυρωμένες πατέντες, η συλλογή δημιουργεί συνεχώς τις δικές της τάσεις.

Ένα καντράν που χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια

Το στοιχείο που κάνει τη Freak [S Howlite] να ξεχωρίζει είναι ο δίσκος της ώρας ο οποίος είναι κατασκευασμένος από φυσικό howlite, ένα ορυκτό που ανακαλύφθηκε στη Νέα Σκωτία του Καναδά το 1868 από τον γεωλόγο Henry How.

Με τις χαρακτηριστικές λευκές, γκρι και μαύρες νευρώσεις του, το υλικό προσφέρει μια εμφάνιση που δύσκολα αναπαράγεται τεχνητά. Η επεξεργασία του, ωστόσο, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, καθώς το εύθραυστο ορυκτό πρέπει να κοπεί σε εξαιρετικά λεπτούς δίσκους και στη συνέχεια να γυαλιστεί και να βερνικωθεί με προσοχή, ώστε να ενσωματωθεί στο ρολόι χωρίς να χάσει τη φυσική του ομορφιά.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί την αίσθηση ότι τα μηχανικά εξαρτήματα αιωρούνται πάνω από μια επιφάνεια που μοιάζει περισσότερο με γεωλογικό εύρημα παρά με στοιχείο ενός σύγχρονου ρολογιού.

Η μηχανική πίσω από το θέαμα

Στο εσωτερικό βρίσκεται ο μηχανισμός UN-251, αποτελούμενος από 373 εξαρτήματα και με αυτονομία λειτουργίας 72 ωρών. Το ιπτάμενο carousel περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, ολοκληρώνοντας μία πλήρη περιστροφή κάθε 60 λεπτά. Παράλληλα, οι μεγάλοι τροχοί πυριτίου τοποθετούνται υπό γωνία 20 μοιρών και συνδέονται μέσω ενός κάθετου μηχανικού διαφορικού που εκτείνεται σε έξι επίπεδα γραναζιών.

Περίπου το 95% των εξαρτημάτων της αρχιτεκτονικής του μηχανισμού βρίσκεται σε κίνηση, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα που μετατρέπει την ανάγνωση της ώρας σε εμπειρία από μόνη της. Το σύστημα αυτόματης κουρδίσματος Grinder συμπληρώνει την κατασκευή, ενώ ένας εξειδικευμένος ωρολογοποιός αναλαμβάνει τη συναρμολόγηση κάθε ρολογιού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Όλα αυτά προστατεύονται από κάσα τιτανίου, η οποία συνδυάζει αντοχή και χαμηλό βάρος, διατηρώντας το ρολόι όσο το δυνατόν πιο άνετο στον καρπό.

Για τους λίγους που αναζητούν το διαφορετικό

Η Ulysse Nardin Freak [S Howlite] θα κυκλοφορήσει σε μόλις 15 κομμάτια, αποκλειστικά για τη Βόρεια Αμερική, με τιμή 190.700 δολάρια.

Είναι ένα ρολόι που δεν απευθύνεται σε εκείνον που θέλει απλώς να δείξει ότι μπορεί να αγοράσει κάτι ακριβό, περισσότερο ίσως απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια δημιουργία με πραγματική τεχνική ιδιαιτερότητα, σπάνια υλικά και σχεδιασμό που δεν περνά απαρατήρητος.