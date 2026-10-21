Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κοντά σε αναβολή λόγω κακοκαιρίας (vid)

Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κόμο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη βόρεια Ιταλία προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει θέσει σε συναγερμό τους ανθρώπους της διοργάνωσης, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα. Τα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Κόμο αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα για το κατά πόσο ο αγωνιστικός χώρος θα βρίσκεται στην κατάλληλη κατάσταση για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Το ενδεχόμενο αναβολής παραμένει ανοιχτό, καθώς η εξέλιξη του καιρού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να αξιολογήσουν τις συνθήκες και να διαπιστώσουν αν μπορεί να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι με ασφάλεια.

Από την πλευρά της, πάντως, η Κόμο εμφανίζεται αισιόδοξη πως η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την έντονη βροχόπτωση και την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την τύχη του αγώνα, με τις καιρικές συνθήκες να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.