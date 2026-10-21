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Αναντολού Εφές: Ο Ντεσέρ πάει NCAA, η τουρκική ομάδα θα πάρει 750.000 δολάρια

Ο Μπράις Ντεσέρ θα συνεχίσει την καριέρα του στο LSU, με την Αναντολού Εφές να εξασφαλίζει σημαντική οικονομική αποζημίωση, διατηρώντας τα δικαιώματά του για τη σεζόν 2027/28.

Αναντολού Εφές: Ο Ντεσέρ πάει NCAA, η τουρκική ομάδα θα πάρει 750.000 δολάρια
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Έναν ακόμη παίκτη της EuroLeague ετοιμάζεται να χάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Μπράις Ντεσέρ αφήνει την Αναντολού Εφές για να μετακομίσει στο NCAA, όπου θα αγωνιστεί με τη φανέλα του LSU.

Η τουρκική ομάδα, πάντως, θα βγει οικονομικά κερδισμένη από την αποχώρηση του 23χρονου Γάλλου σέντερ, καθώς θα εισπράξει αποζημίωση ύψους 750.000 δολαρίων.

Παράλληλα, η Εφές θα διατηρήσει τα δικαιώματα του Ντεσέρ για τη σεζόν 2027/28, καθώς ο ύψους 2,10 μ. σέντερ δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα για περισσότερη από μία σεζόν.

Παρόμοια εξέλιξη υπάρχει και για τη Βίρτους Μπολόνια, η οποία θα εισπράξει αποζημίωση 500.000 δολαρίων για τον Σαλιού Νιάνγκ. Σε αντίθεση με τον Μπράις Ντεσέρ, ο Νιάνγκ διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στο NCAA για αρκετές ακόμη σεζόν.

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