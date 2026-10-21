Το Παραολυμπιακό Κίνημα απέκτησε τη στέγη που του αξίζει στο The Ellinikon Sports Park

Μια συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ένα προσωπικό ρεκόρ, ένα μετάλλιο. Για κάθε αθλητή με αναπηρία, οι παραπάνω στόχοι αποτελούν το επιστέγασμα της προσπάθειας χρόνων, των απαιτητικών προπονήσεων και της προσήλωσης σε έναν στόχο. Και μπορεί οι στόχοι να είναι διαφορετικοί, ωστόσο έχουν ένα κοινό: Εκφράζουν το μήνυμα του Παραολυμπιακού Κινήματος για την ισότιμη συμμετοχή όλων (και) στον αθλητισμό.

Για να φτάνει αυτό το μήνυμα σε περισσότερους ανθρώπους, χρειάζεται οι φορείς που εκπροσωπούν το Κίνημα να έχουν και την κατάλληλη στήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή αποκτά πλέον μια νέα βάση για να εκπληρώσει την αποστολή της, καθώς η LAMDA Development, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, της παραχώρησε νέα, σύγχρονα γραφεία στο The Ellinikon Sports Park.

«Σήμερα αποκτούμε το δικό μας σπίτι»

Η παράδοση των νέων γραφείων πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park. Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, παρέδωσε στον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργο Καπελλάκη το κλειδί των εγκαταστάσεων, σηματοδοτώντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Επιτροπή σε έναν χώρο που προάγει τη συνύπαρξη, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Όπως είπε ο Γιώργος Καπελλάκης, ο νέος χώρος γραφείων της Επιτροπής είναι ένα όραμα που «γίνεται πραγματικότητα». «Το The Ellinikon είναι μια πόλη που έχει προβλέψει για τα άτομα με αναπηρία, είτε είναι αθλητές είτε όχι. Σήμερα αποκτούμε το δικό μας σπίτι», συμπλήρωσε εμφατικά.

Ellinikon Sports Park Nikolas Kominis - Studio Kominis

Η φράση «το δικό μας σπίτι» συνοψίζει τι σημαίνει η νέα έδρα για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Πρόκειται για έναν χώρο που θα στεγάσει την καθημερινή δουλειά των ανθρώπων της, προσφέροντάς τους ένα λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή του, η οποία δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη, τη διάδοση και την ενίσχυση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα. Έτσι, τα νέα γραφεία δίνουν την ευκαιρία στην Επιτροπή και τη χώρα μας για ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και συμπεριληπτικό πρόσωπο, μέσα από έναν χώρο που αντανακλά τις αξίες του Παραολυμπιακού Κινήματος.

Το Παραολυμπιακό Κίνημα στο κέντρο μιας πόλης που σχεδιάζεται για όλους

Η εγκατάσταση της Επιτροπής στο The Ellinikon Sports Park ενισχύει παράλληλα την ορατότητα τόσο της ίδιας όσο και των αθλητών της. Το Παραολυμπιακό Κίνημα αποκτά τη δική του θέση σε έναν νέο αθλητικό προορισμό, μέσα σε μια πόλη που σχεδιάζεται με στόχο να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους.

Αυτή τη διάσταση υπογράμμισε η Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Corporate Communications Senior Director της LAMDA Development: «Η παράδοση των νέων γραφείων της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής αποτελεί ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους και στο έργο του Παραολυμπιακού Κινήματος και, ταυτόχρονα, μια επιλογή με ισχυρό συμβολισμό: Να έχει τη δική του θέση στην καρδιά μιας νέας πόλης που σχεδιάζεται για όλους». Ας μην ξεχνάμε πως όραμα του The Ellinikon είναι να αποτελεί έναν ανοιχτό, σύγχρονο και προσβάσιμο προορισμό για όλους, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ισότιμη συμμετοχή και τη συμπερίληψη -και αυτό ακριβώς εκφράζει η συνεργασία της LAMDA Development με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως τα νέα γραφεία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής δεν αφορούν μόνο στην ίδια και τη λειτουργία της καθώς με τη συμβολή της LAMDA Development, το Παραολυμπιακό Κίνημα θα αναπτύσσεται μαζί με τη νέα πόλη. Μία πόλη που δεν θα αποκλείει κανέναν.