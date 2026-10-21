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Παρί Σεν Ζερμέν: Χειρουργείο για Κβαρατσχέλια, εκτός για εβδομάδες Ντεμπελέ και Μαρκίνιος

Η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-2 επί της Μπαρτσελόνα στο Champions League επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς των Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος, με τον Γεωργιανό να έχει υποστεί τη σοβαρότερη ζημιά.

Παρί Σεν Ζερμέν: Χειρουργείο για Κβαρατσχέλια, εκτός για εβδομάδες Ντεμπελέ και Μαρκίνιος
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Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 4-2 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο μεγάλο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς τριών βασικών ποδοσφαιριστών της, των Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος.

Το σοβαρότερο πρόβλημα αφορά τον Γεωργιανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο σε διεκδίκηση της μπάλας με τον δεξιό μπακ της Μπαρτσελόνα, Χάβι Εσπάρτ, και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Κβαρατσχέλια θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη, ενώ το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε τρεις με τέσσερις μήνες.

Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος υπέστη θλάση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Ανάλογο χρονικό διάστημα απουσίας προβλέπεται και για τον αρχηγό της Παρί, Μαρκίνιος, ο οποίος τραυματίστηκε στους προσαγωγούς, στερώντας από τον προπονητή της ομάδας ακόμη μία σημαντική επιλογή.

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