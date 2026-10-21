Ηρακλής: Χωρίς Ντιαρά απέναντι Ντζίκι για το FIBA Europe Cup

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Ηρακλή ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ντζίκι, για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Ο Χασάν Ντιάρα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, καθώς ταλαιπωρείται από εμπύρετη ίωση και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί απέναντι στην πολωνική ομάδα. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM TV 2.

Η απουσία του Αμερικανού πόιντ γκαρντ περιορίζει τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού για τη θέση «1». Τον ρόλο αυτό αναμένεται να αναλάβει ο Βασίλης Μουράτος, ενώ κατά συνθήκη λύσεις αποτελούν οι Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Τζέιλεν Λεκιού.