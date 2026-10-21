· Ηρακλής Θεσσαλονίκης

Ηρακλής: Χωρίς Ντιαρά απέναντι Ντζίκι για το FIBA Europe Cup

Ο Χασάν Ντιάρα τέθηκε εκτός για την αναμέτρηση του Ηρακλή με την Ντζίκι (19:30), λόγω εμπύρετης ίωσης, περιορίζοντας τις επιλογές του Ζόραν Λούκιτς στη θέση του πόιντ γκαρντ.

Ηρακλής: Χωρίς Ντιαρά απέναντι Ντζίκι για το FIBA Europe Cup
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Ηρακλή ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ντζίκι, για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Ο Χασάν Ντιάρα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, καθώς ταλαιπωρείται από εμπύρετη ίωση και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί απέναντι στην πολωνική ομάδα. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM TV 2.

Η απουσία του Αμερικανού πόιντ γκαρντ περιορίζει τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού για τη θέση «1». Τον ρόλο αυτό αναμένεται να αναλάβει ο Βασίλης Μουράτος, ενώ κατά συνθήκη λύσεις αποτελούν οι Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Τζέιλεν Λεκιού.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:27 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή χάνεις, αλλά να δουλεύεις σκληρά»

14:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

“Βόμβα” και στον χώρο της διαιτησίας

14:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ, Νγκουμόα: «Ολα θα πάνε καλά με το νέο συμβόλαιο»

14:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για ΑΕΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας

14:11 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Μέσα ο Μπόνγκα και Λεσόρ, εκτός ο Μαντζούκας

13:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής: Χωρίς Ντιαρά απέναντι Ντζίκι για το FIBA Europe Cup

13:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

«ΣΕΙΣΜΟΣ» στο ελληνικό μπάσκετ: Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ

13:30 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep13: Το τρίτο ημίχρονο του Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ και η υπόλοιπη επικαιρότητα

13:11 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν: Χειρουργείο για Κβαρατσχέλια, εκτός για εβδομάδες Ντεμπελέ και Μαρκίνιος

12:33 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Παραολυμπιακό Κίνημα απέκτησε τη στέγη που του αξίζει στο The Ellinikon Sports Park

12:21 MVP

Αντάι Μάρα, μήπως ήρθες για να κυριαρχήσεις;

12:18 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές: Ο Ντεσέρ πάει NCAA, η τουρκική ομάδα θα πάρει 750.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας