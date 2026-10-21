Ομπράντοβιτς: «Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή χάνεις, αλλά να δουλεύεις σκληρά»

Τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της καθημερινής βελτίωσης της ομάδας του ανέδειξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια. Ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση των τραυματιών, στην επιστροφή παικτών στη δράση, αλλά και στην ανάγκη να υπάρχει συνέπεια στην τακτική προσέγγιση, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως τα αποτελέσματα δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης, καθώς προτεραιότητα έχει η καθημερινή προσπάθεια και η κοινή κατεύθυνση όλων των παικτών.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος κόουτς μίλησε:

Για τους τραυματίες: «Έχουμε δύο παίκτες εκτός προπόνησης, τους Μαντζούκα και Ρογκαβόπουλο. Όλοι οι άλλοι είναι καλά προπονήθηκαν».

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Άλλαξαν προπονητή. Έχουν χάσει τα δύο ματς με τον Περάσοβιτς, προσπαθούν να αλλάξουν μερικά πράγματα. Είναι πολύ καλή ομάδα».

Για τον Λεσόρ: «Προπονήθηκε καλά, όλα καλά».

Για το τι θέλει να δει μετά την ήττα από την Χάποελ: «Δεν έχει σημασία αν νικάς ή αν χάνεις. Και στα ματς που κερδίσαμε είχαμε μερικά πράγματα που έπρεπε να αλλάξουμε. Είναι καθημερινή δουλειά. Έχουμε παίκτες που επιστρέφουν. Θέλουμε χρόνο. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε τακτικά πράγματα και επιθετικά και αμυντικά. Είναι παίκτες με εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν θα κερδίσεις ή αν θα χάσεις, έχει το να δουλεύεις σκληρά και να είναι όλοι στην ίδια σελίδα».

Για την απόδοση της ομάδας μέχρι τώρα: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος».

Για τις επιστροφές των Σλούκα και Ναν και το πώς επηρεάζει τα πλάνα του: «Δεν είναι εύκολο. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν παραπονέθηκαν. Δούλεψαν. Είναι παίκτες με εμπειρία, δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές πράγματα, αλλά πρέπει».