Παναθηναϊκός: Μέσα ο Μπόνγκα και Λεσόρ, εκτός ο Μαντζούκας

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το αυριανό ματς με την Μπασκόνια και όπως ενημέρωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς οι "πράσινοι" θα έχουν κανονικά στη σύνθεση τους τους Ματίας Λεσόρ και Ίζακ Μπόνγκα.

Αντίθετα εκτός θα είναι οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.