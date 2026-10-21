Παναθηναϊκός: Μέσα ο Μπόνγκα και Λεσόρ, εκτός ο Μαντζούκας
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τους Βάσκους με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ενημερώνει για την κατάσταση των τραυματιών.
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το αυριανό ματς με την Μπασκόνια και όπως ενημέρωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς οι "πράσινοι" θα έχουν κανονικά στη σύνθεση τους τους Ματίας Λεσόρ και Ίζακ Μπόνγκα.
Αντίθετα εκτός θα είναι οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.