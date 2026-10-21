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Λίβερπουλ, Νγκουμόα: «Ολα θα πάνε καλά με το νέο συμβόλαιο»

Η Λίβερπουλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται να παραχωρήσει τον Ρίο Νγκουμόα και μάλιστα θέλει να τον κρατήσει για πολλά ακόμη χρόνια στο «Ανφιλντ».

Λίβερπουλ, Νγκουμόα: «Ολα θα πάνε καλά με το νέο συμβόλαιο»
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Ο 18χρονος Αγγλος εξτρέμ, ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα των «κόκκινων», είναι στα πλάνα της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας και για τα επόμενα χρόνια και ήδη έχουν ολοκληρώσει με τον μάνατζερ του τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου για πέντε επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2032.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Football Insider» η ομάδα του λιμανιού αποδέχτηκε τους όρους του νεαρού σταρ, που ζητούσε αποδοχές 200 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, και μέχρι το τέλος του μήνα θα βάλει την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο του με τους «κόκκινους». Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι η διοίκηση της Λίβερπουλ απέρριψε πρόταση 30 εκατ. ευρώ από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο νεαρός άσος μίλησε για το θέμα στον Τύπο μετά τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Βιγιαρεάλ στο «Ανφιλντ» (4-3) και επιβεβαίωσε πως οι επαφές με τη διοίκηση είναι στο τελικό στάδιο: «Με το θέμα αυτό ασχολείται ο μάνατζερ μου, αλλά ξέρω πως οι συζητήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Προσωπικά δουλεύω σκληρά για να εξελιχθώ και να κερδίσω μια θέση στη βασική ενδεκάδα.»

Να σημειωθεί πως ο 18χρονος επιθετικός έδωσε χθες δύο ασίστ στο αποψινό παιχνίδι και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής (18 χρονών και 52 ημερών) που το πετυχαίνει αυτό σε επίπεδο Champions League. Μετά το ματς ο νεαρός άκουσε τον κόσμο της ομάδας να τραγουδάει τ' όνομά του και να γνωρίζει την αποθέωση.

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