Σύλληψη για Λιόλιο και Κορομηλά - Εντάλματα και για άλλους διαιτητές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που προκαλεί τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα που συνδέονται με την ΕΟΚ και τη διαιτησία, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενους στημένους αγώνες και παράνομο στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων για τα οποία έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι οι δύο άνδρες έχουν συλληφθεί, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται, επίσης, οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα και Πέτρος Παπαπέτρου, για τους οποίους φέρεται να έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά από τρίμηνη εισαγγελική έρευνα, υπό τον εισαγγελέα Αθηνών Απόστολο Γραμμένο, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά καταγγελίες και στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας και παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα.

Συνολικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση για το ελληνικό μπάσκετ, με τις επίσημες ανακοινώσεις και τα στοιχεία της δικαστικής διαδικασίας να αναμένονται με ενδιαφέρον. Μέχρι να υπάρξουν σαφείς επιβεβαιώσεις και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι αναφορές σε εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαραίτητη προσοχή.