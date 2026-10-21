Γιαννακόπουλος για Λιόλιο και ΕΟΚ: «Θέλατε πόλεμο μαζί μου;» (vid)

Ακόμα δεν έχει κοπάσει ο «σεισμός» που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ μετά το ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ, με τον ισχυρό άντρα του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να τοποθετείται στο Instagram για όλα όσα συμβαίνουν.

Στην πρώτη του ανάρτηση είπε:

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ό,τι θα κερδίζατε. Χα! Δεν ρωτάγατε. Μία ήττα και αυτή αν θέλω τώρα 2 η ώρα την ανατρέπω αλλά εν πάση περιπτώσει, άστην να κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Καπνίζεις; Δεν θυμάμαι αν καπνίζεις. Δεν νομίζω ότι καπνίζεις, ε; Ντάξει, όλα καλά».

Στο τελευταίο μέχρι στιγμής μήνυμα του στα social media, αναφέρει με νόημα: «Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια λασπολογούν και μειώνουν τις νίκες μας, χωρίς να έχει συλληφθεί κανείς, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν σήμερα και βγαίνουν ακόμα...».