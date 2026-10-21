«ΣΕΙΣΜΟΣ» στο ελληνικό μπάσκετ: Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ

«Σεισμός» στα… σαθρά (τα τελευταία χρόνια) θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ, μετά το άκουσμα της είδησης της έκδοσης εντάλματος σύλληψης για τον Βεγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη, επίσημα ή ανεπίσημα, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Μια εξέλιξη που αναμένεται να επιφέρει άμεσα καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ (σε όλους τους τομείς) και να αλλάξει άρδην τα δεδομένα.

Το ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ αφορά στην έρευνα του αθλητικού Εισαγγελέα για βαρύτατες καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ.

Πρόκειται για μια τεράστια δικαίωση του Παναθηναϊκού, αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που από την πρώτη στιγμή που η ΕΟΚ έδειξε το πραγματικό της... προσωπείο, ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τη "μάχη" για τη διάσωση του ελληνικού μπάσκετ. Και όπως όλα δείχνουν δικαιώθηκε στον απόλυτο βαθμό.

"ΒΟΜΒΑ" ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι συνεργάτες του αναμένεται να κληθούν πλέον για εξελίξεις, ενώ άγνωστο παραμένει αν μετά το ένταλμα σύλληψης θα συνεχίσει να βρίσκεται στην προεδρία της ομοσπονδίας του μπάσκετ.

Το ένταλμα για τον Βαγγέλη Λιόλιο αφορά κακουργηματικές κατηγορίες για υποθέσεις που αφορούν τα πεπραγμένα του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και για στημένους αγώνες στο μπάσκετ!

Παράλληλα, άμεσα σε αυτόφωρη διαδικασία οδηγούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες διαιτητές και παράγοντες της διαιτησίας.

Πληροφορίες για σύλληψη Λιόλιου

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί 6 εντάλματα σύλληψης και έχουν πραγματοποιηθεί 4 συλλήψεις, με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες να θέλουν και τον ίδιο τον Πρόεδρο της ΕΟΚ να έχει συλληφθεί.

Το κείμενο ανανεώνεται συνεχώς...