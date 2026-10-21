“Βόμβα” και στον χώρο της διαιτησίας

Οι συνταρακτικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ δεν έχουν τελειωμό, αφού πληροφορίες θέλουν βαριά ονόματα της διαιτησίας να έχουν συλληφθεί. 

“Βόμβα” και στον χώρο της διαιτησίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

"Σεισμός" στο ελληνικό μπάσκετ, σεισμός και στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στο κάδρο των συλλήψεων έχουν μπει και διαιτητές.

Συνολικά έχουν εκδοθεί -μέχρι αυτή τη στιγμή- έξι εντάλματα σύλληψης, στα οποία βρίσκονται και τα δύο πιο βαριά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας!

Πρόκειται για διαιτητές που αποτελούσαν τα πρώτα... βιολιά της ΚΕΔ και αποφάσιζαν για τους πρωταθλητές, σφυρίζοντας σε τελικούς τα τελευταία χρόνια.

Η δίωξή τους αφορά σε βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν και κατ' οίκον έρευνες.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:27 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή χάνεις, αλλά να δουλεύεις σκληρά»

14:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

“Βόμβα” και στον χώρο της διαιτησίας

14:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ, Νγκουμόα: «Ολα θα πάνε καλά με το νέο συμβόλαιο»

14:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για ΑΕΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας

14:11 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Μέσα ο Μπόνγκα και Λεσόρ, εκτός ο Μαντζούκας

13:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής: Χωρίς Ντιαρά απέναντι Ντζίκι για το FIBA Europe Cup

13:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

«ΣΕΙΣΜΟΣ» στο ελληνικό μπάσκετ: Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ

13:30 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep13: Το τρίτο ημίχρονο του Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ και η υπόλοιπη επικαιρότητα

13:11 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν: Χειρουργείο για Κβαρατσχέλια, εκτός για εβδομάδες Ντεμπελέ και Μαρκίνιος

12:33 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Παραολυμπιακό Κίνημα απέκτησε τη στέγη που του αξίζει στο The Ellinikon Sports Park

12:21 MVP

Αντάι Μάρα, μήπως ήρθες για να κυριαρχήσεις;

12:18 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές: Ο Ντεσέρ πάει NCAA, η τουρκική ομάδα θα πάρει 750.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας