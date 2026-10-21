“Βόμβα” και στον χώρο της διαιτησίας

"Σεισμός" στο ελληνικό μπάσκετ, σεισμός και στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στο κάδρο των συλλήψεων έχουν μπει και διαιτητές.

Συνολικά έχουν εκδοθεί -μέχρι αυτή τη στιγμή- έξι εντάλματα σύλληψης, στα οποία βρίσκονται και τα δύο πιο βαριά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας!

Πρόκειται για διαιτητές που αποτελούσαν τα πρώτα... βιολιά της ΚΕΔ και αποφάσιζαν για τους πρωταθλητές, σφυρίζοντας σε τελικούς τα τελευταία χρόνια.

Η δίωξή τους αφορά σε βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν και κατ' οίκον έρευνες.