Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κέντρικ Ναν για Ομπράντοβιτς, βάθος και τους στόχους της νέας σεζόν

Για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπασκόνια, τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει το φετινό ρόστερ των «πράσινων» μίλησε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στην αγωνιστική και πνευματική του κατάσταση, στάθηκε στη σημασία της άμυνας και των ριμπάουντ, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως η ομάδα έχει υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

Για το πώς αισθάνεται σωματικά και πνευματικά: «Νιώθω υπέροχα. Δεν ήταν μεγάλη η αποθεραπεία. Νιώθω καλά. Νιώθω δυνατός και πνευματικά και σωματικά».

Για τα “κλειδιά” της αναμέτρησης: «Τα κλειδιά είναι να τρέξουμε στο τρανζίσιον, να σκοράρουμε και να βγάλουμε άμυνες, να πάρουμε ριμπάουντ».

Για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Τα πάμε καλά. Είναι σπουδαίος προπονητής, όπως ξέρετε. Μας βοηθάει να βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό, χτίζουμε χημεία κάθε μέρα».

Για το πιο δύσκολο κομμάτι της συνεργασίας με τον Ομπράντοβιτς: «Δεν μου έρχεται κάτι. Έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο, δεν έχω παράπονο».

Για το αν ο “Κέντρικ Ναν 2.0” είναι πιο ομαδικός παίκτης: «Αρχικά, ο 2.0 έχει διαφορετικό λουκ, έφυγαν οι πλεξούδες. Έχω αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές μου, όπως πάντα. Στο να δίνω στους συμπαίκτες μου, στο να δημιουργώ για εμένα και για τους συμπαίκτες μου. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται για τη νίκη».

Για τη σχέση του με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Πάντα με στηρίζουν. Πάντα με υποστηρίζουν, δίνουν το “παρών” για εμάς. Είναι σημαντικό για εμάς, το βλέπουμε, το νιώθουμε. Το μήνυμά μου είναι “Πάμε”. Είναι νέα σεζόν, δεν τα καταφέραμε πέρσι, αλλά φέτος έχουμε υψηλούς στόχους και θέλουμε να τους πετύχουμε».

Για τις διαφορές του φετινού Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: «Έχουμε βάθος φέτος, πολλά κορμιά. Είναι μεγάλη σεζόν, ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί αυτό το σώμα, έχουμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Το βάθος θα μας βοηθήσει, έχουμε κορμιά, ταλαντούχους παίκτες. Ο κόουτς μάς δίνει το ελεύθερο να παίξουμε στην επίθεση, αλλά το να παίρνουμε την ευθύνη στην άμυνα θα μας βοηθήσει».