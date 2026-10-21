Παναθηναϊκός: Τρέλα στον κόσμο - Ζητά εισιτήρια για όλο το Πανθεσσαλικό με ΝΠΣ Βόλο

Σε εντυπωσιακά επίπεδα κινείται η ζήτηση για τα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Βόλο, με τους φίλους του «Τριφυλλιού» να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα. Η ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε τους «πράσινους» στην εξασφάλιση επιπλέον θέσεων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με στόχο να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητάς του.

Τα πρώτα 9.000 εισιτήρια που διατέθηκαν στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον για το παιχνίδι με την ομάδα της Μαγνησίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε αίτημα προς την πλευρά του Βόλου για την παραχώρηση επιπλέον θέσεων, το οποίο έγινε αποδεκτό. Έτσι, οι φίλοι του «Τριφυλλιού» θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν περισσότερα εισιτήρια, με την προοπτική να δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Πανθεσσαλικό.

Η διάθεση των νέων εισιτηρίων θα γίνει σταδιακά. Σε πρώτη φάση, θα ανοίξει το πάνω διάζωμα από την πλευρά των VIP, το οποίο διαθέτει 4.000 θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων που θα έχουν εξασφαλιστεί για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού θα ανέλθει στις 13.000.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν και τα συγκεκριμένα εισιτήρια, θα ακολουθήσει η διάθεση ακόμη 5.000 θέσεων στο νότιο πέταλο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 18.000.

Παράλληλα, περισσότεροι από 1.500 φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια σε θύρες που διατίθενται από την πλευρά του Βόλου, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις εκτιμήσεις για τη μαζική παρουσία των «πράσινων» φιλάθλων στην αναμέτρηση.

Οι εικόνες από τον Οκτώβριο του 2022, όταν χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν δώσει δυναμικό «παρών» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, είναι πιθανό να επαναληφθούν, αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στις Θύρες 39 έως 42 και 43 έως 56, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν επιπλέον εισιτήρια.

Πατήστε εδώ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας».