Νέο «χτύπημα» Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις - «Περιμένω τις τοποθετήσεις»

Νέα δημόσια παρέμβαση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λίγη ώρα μετά την πρώτη αντίδρασή του στην είδηση της σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επανήλθε με νέα τοποθέτηση, βάζοντας στο στόχαστρο όσους, όπως υποστηρίζει, αμφισβητούσαν επί σειρά ετών τις νίκες και τους τίτλους της ομάδας του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση που, κατά την άποψή του, θα πρέπει να κρατήσουν πλέον όσοι ασκούσαν κριτική στους «πράσινους».

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας, να λασπολογούν, να μειώνουν τις νίκες μας, τα πρωταθλήματά μας, να φεύγουν εν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων…

Με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν και αυτά που βγαίνουν.

Και κάτι άσχετο... Της τράπεζας τα γύρω γύρω τα βγάζετε και βάζετε λαστιχάκια».