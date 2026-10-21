Η ανάρτηση του Ρογκαβόπουλου για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Τέσσερα γράμματα αρκούσαν στα social media.

Η ανάρτηση του Ρογκαβόπουλου για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
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Με ένα λιτό, αλλά γεμάτο νόημα μήνυμα στα social media, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σχολίασε τις καταιγιστικές εξελίξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ελληνικού μπάσκετ.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στον χώρο του αθλήματος συνεχίζει να απασχολεί, με τις πληροφορίες για τις δικαστικές εξελίξεις και τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο Έλληνας διεθνής του Παναθηναϊκού AKTOR επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό του τρόπο, δημοσιεύοντας ένα Instagram story με τη λέξη «Oops…».

Μια ανάρτηση λίγων χαρακτήρων, η οποία ήρθε σε μια περίοδο έντονης αναστάτωσης για το ελληνικό μπάσκετ και τράβηξε την προσοχή στα social media.

Δείτε την ανάρτηση:

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