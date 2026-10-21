Συνελήφθη στο αεροδρόμιο η Βάσω Τσαρούχα - Οδηγείται στην ΓΑΔΑ

Στη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης, στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από την Τουρκία. Η Ελληνίδα διαιτητής αναμένεται να οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ, όπου βρίσκονται και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Αστυνομικοί περίμεναν την άφιξή της και προχώρησαν στη σύλληψή της μόλις το αεροπλάνο από την Τουρκία προσγειώθηκε. Η Τσαρούχα είχε ταξιδέψει στη γειτονική χώρα, προκειμένου να διευθύνει αναμέτρηση του EuroCup, η οποία διεξήχθη την Τρίτη.

Σε βάρος της Ελληνίδας διαιτητή είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά καταγγελλόμενη εμπλοκή σε στημένους αγώνες μπάσκετ και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συλλήψεις έρχονται έπειτα από τρίμηνη εισαγγελική έρευνα, καθώς η υπόθεση έχει περάσει πλέον σε νέα φάση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αρχικού ρεπορτάζ, η Βάσω Τσαρούχα είναι μία από τις δύο διαιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.