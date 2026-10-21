Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για ΑΕΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 14:00, ξεκινά η online προπώληση των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (01/11, 19:00) και Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11, 22:00), καθώς και για το Combo Πακέτο που αφορά και τους δύο αγώνες.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το Combo Πακέτο, επωφελούμενοι από χαμηλότερη συνολική τιμή σε σχέση με την αγορά δύο μεμονωμένων εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά online, μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster.

Αναλυτικά οι θύρες και οι τιμές για το Combo Πακέτο

Θύρες

Τιμή Combo

35

35 €

3 / 15 / 33

45 €

5 / 13 / 23 / 31

53 €

7 / 11

69 €

9

85 €

29

122 €

VIP

370 €

2

30 €

4 / 14

38 €

6 / 12

46 €

8 / 10

60 €

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Αναλυτικά οι θύρες και οι τιμές για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Θύρες Τιμή

35/19

20 €

3 / 15 / 33/21

30 €

5 / 13 / 23 / 31

35 €

7 / 11

45 €

9

55 €

29

80 €

VIP

255 €

2

20 €

4 / 14

25 €

6 / 12

30 €

8 / 10

40 €

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Αναλυτικά οι θύρες και οι τιμές για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Θύρες Τιμή

35

20 €

3 / 15 / 33

25 €

5 / 13 / 23 / 31

30 €

7 / 11

40 €

9

50 €

29

70 €

VIP

205 €

2

15 €

4 / 14

20 €

6 / 12

25 €

8 / 10

35 €

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Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η ενίσχυση του Παναθηναϊκού Α.Ο., ύψους 5 € ανά εισιτήριο. Στην περίπτωση του Combo Πακέτου, η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 10 €, καθώς αφορά και τις δύο αναμετρήσεις.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ του φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Εισιτήρια για φιλάθλους ΑμεΑ

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, προβλέπεται έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου, πλέον της ενίσχυσης των 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο. Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο info@paotickets.gr.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο info@paotickets.gr.

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο info@paotickets.gr».