Πρόβλημα στην Μπάρτσα πριν το clasico: Εκτός ο Όλμο!

Άσχημα νέα για την Μπαρτσελόνα λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ντάνι Όλμο αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν και όλα δείχνουν πως δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για το ντέρμπι της Κυριακής.

Η ήττα με 4-2 από τους Παριζιάνους στο Champions League δεν ήταν το μοναδικό πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα». Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θλάση, η οποία ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα.

Ο Όλμο αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η σοβαρότητα του προβλήματος. Παρότι η τελική διάγνωση εκκρεμεί, οι πιθανότητες να προλάβει το clasico είναι ελάχιστες. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, στις 22:00, στο «Καμπ Νου», σε μία αναμέτρηση με τεράστια βαθμολογική και αγωνιστική σημασία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση για θλάση, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής ενδέχεται να μείνει στα «πιτς» για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα για τον Φλικ, ο οποίος θα χάσει μία πολύτιμη λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του.

Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός προπονητής καλείται να διαχειριστεί και άλλες σημαντικές απουσίες. Ο Ζιλ Κουντέ παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι, ενώ ο Έρικ Γκαρθία αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Για τον Όλμο, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς. Τη σεζόν 2024/25 είχε ταλαιπωρηθεί ξανά από αντίστοιχο τραυματισμό, μένοντας εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες μέχρι να επιστρέψει στη δράση.

Με το clasico να πλησιάζει, η Μπαρτσελόνα περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ελπίζοντας πως η ζημιά δεν θα είναι τόσο σοβαρή όσο φοβούνται οι πρώτες εκτιμήσεις.