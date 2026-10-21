Πρόβλημα στην Μπάρτσα πριν το clasico: Εκτός ο Όλμο!
Μείον ένας για την ομάδα της Βαρκελώνης ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Άσχημα νέα για την Μπαρτσελόνα λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ντάνι Όλμο αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν και όλα δείχνουν πως δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για το ντέρμπι της Κυριακής.
Η ήττα με 4-2 από τους Παριζιάνους στο Champions League δεν ήταν το μοναδικό πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα». Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θλάση, η οποία ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα.
Ο Όλμο αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η σοβαρότητα του προβλήματος. Παρότι η τελική διάγνωση εκκρεμεί, οι πιθανότητες να προλάβει το clasico είναι ελάχιστες. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, στις 22:00, στο «Καμπ Νου», σε μία αναμέτρηση με τεράστια βαθμολογική και αγωνιστική σημασία.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση για θλάση, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής ενδέχεται να μείνει στα «πιτς» για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα για τον Φλικ, ο οποίος θα χάσει μία πολύτιμη λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του.
Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός προπονητής καλείται να διαχειριστεί και άλλες σημαντικές απουσίες. Ο Ζιλ Κουντέ παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι, ενώ ο Έρικ Γκαρθία αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.
Για τον Όλμο, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς. Τη σεζόν 2024/25 είχε ταλαιπωρηθεί ξανά από αντίστοιχο τραυματισμό, μένοντας εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες μέχρι να επιστρέψει στη δράση.
Με το clasico να πλησιάζει, η Μπαρτσελόνα περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ελπίζοντας πως η ζημιά δεν θα είναι τόσο σοβαρή όσο φοβούνται οι πρώτες εκτιμήσεις.