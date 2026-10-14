Στα «ραντάρ» της Μπάγερν και της Λίβερπουλ ο Κουντέ - Πόσα ζητάει η Μπαρτσελόνα για να τον δώσει

Ο Κουντέ έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2030

Στα «ραντάρ» της Μπάγερν και της Λίβερπουλ ο Κουντέ - Πόσα ζητάει η Μπαρτσελόνα για να τον δώσει
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Ο Ζιλ Κουντέ έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με την ισπανική αθλητική ιστοσελίδα «Fichajes», η Μπάγερν Μονάχου παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αναμένεται τον Ιανουάριο να κινηθεί για την απόκτηση του, ενώ το σχετικό ρεπορτάζ κάνει λόγο και για επαφές της Λίβερπουλ με τον μάνατζερ του.

Ο πρώην παίκτης της Μπορντό και της Σεβίλης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2030, αλλά θέλει ν' αποχωρήσει από την Καταλονία, καθώς βλέπει πως δεν πρόκειται να κερδίσει ξανά θέση βασικού στα πλάνα του Χάνσι Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί την παραχώρηση του, αλλά όχι με λιγότερα από 60 εκατ. ευρώ.

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