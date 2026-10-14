Η Nova διευρύνει τη συνεργασία της με το Basketaki ως Χορηγός Επικοινωνίας

Η Nova διευρύνει τη συνεργασία της με το Basketaki για τη νέα αγωνιστική σεζόν, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Χορηγού Επικοινωνίας όλων των διοργανώσεων. Η συνεργασία ξεκίνησε με το πρωτάθλημα Basketaki ΑμεΑ και πλέον επεκτείνεται στην μεγαλύτερη κοινότητα ερασιτεχνικού μπάσκετ στην Ελλάδα.

Η Nova διευρύνει τη συνεργασία της με το Basketaki ως Χορηγός Επικοινωνίας
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Στο επίκεντρο οι αθλητές του Basketaki ΑμεΑ: Από την πρώτη στιγμή, η Nova αγκάλιασε το Basketaki ΑμεΑ και συνέβαλε στην προβολή των αθλητών του. Η στήριξή της έχει ιδιαίτερη αξία: δίνει μεγαλύτερη προβολή στην προσπάθεια και το πάθος τους, ενώ φέρνει το πρωτάθλημα πιο κοντά σε ανθρώπους που ίσως δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να το γνωρίσουν.

Νέες δράσεις για το Basketaki: Με την επέκταση της συνεργασίας, η Nova θα στηρίξει επικοινωνιακά και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα του Basketaki σε όλες τις πόλεις, προβάλλοντας τις διοργανώσεις, τις ομάδες και τους αθλητές. Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν νέες δράσεις και εμπειρίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Business Development Director του Basketaki, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Nova βρίσκεται φέτος ακόμη πιο δυναμικά στο πλευρό του Basketaki. Από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το Basketaki ΑμεΑ, προσφέροντας χώρο και προβολή στους φανταστικούς αυτούς αθλητές και στις προσωπικές τους ιστορίες. Η επέκταση της συνεργασίας και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα επιβεβαιώνει ότι η Nova αναγνωρίζει όσα ζούμε κάθε εβδομάδα στα γήπεδα: ομάδες που αγωνίζονται με πάθος, αθλητές που διεκδικούν κάθε επόμενη φάση και ανθρώπους με συνέπεια και αγάπη για το παιχνίδι πολύ αγαπάμε, το Basketaki. Μαζί σχεδιάζουμε νέες δράσεις που που είμαι σίγουρος πως θα ενθουσιάσουν τους αθλητές μας και θα φέρουν το Basketaki πιο κοντά σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Μείνετε συντονισμένοι».

H Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media τόνισε: «Μέσα από αυτή τη διεύρυνση συνεργασίας, η Nova επιβεβαιώνει τη σημασία της πρωτοβουλίας υποστήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Στη Nova είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι ο αθλητισμός μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο και με αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να αγγίξουμε την ευαίσθητη πλευρά του ευρύ κοινού, να εμπνεύσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, μπορεί να γίνει φορέας ελπίδας, συμπερίληψης, ισότητας και κοινωνικής αλλαγής».

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