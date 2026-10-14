Γιαμπουσέλε: «Μπορείτε να με μισείτε ή να με αγαπάτε αλλά ο Θεός είναι μεγάλος»

Η ανάρτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτιζάν

Γιαμπουσέλε: «Μπορείτε να με μισείτε ή να με αγαπάτε αλλά ο Θεός είναι μεγάλος»
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Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε και την Παρτιζάν στον πρώτο του φετινός εκτός έδρας αγώνα για την Εuroleague, κατέρριψε και το αφήγημα πως «νικάει μόνο εντός έδρας» και με μια μεστή εμφάνιση με έμφαση στην άμυνα κατάφερε να φύγει με το «διπλό» και να γράψει το 5/5 στην πρώτη αναμέτρηση της διαβολοβδομάδας.

Την Παρασκευή υποδέχεται στο «καυτό» Telekom Center Athens (16/10, 21:15) την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και ευελπιστεί να διατηρήσει το αήττητό του.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού στη Σερβία έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media και απάντησε σε όσους τον αμφισβητούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αθλητής των «Πράσινων» είχε καταγγείλει πως φίλοι της Παρτιζάν τον έφτυναν και πετούσαν αντικείμενα προς το μέρος του. Αυτή η αντιμετώπιση πιθανότατα οφείλεται στο επεισοδιακό Game 2 μεταξύ Ρεάλ και Παρτιζάν το 2023.

“Ο Θεός είναι Μεγάλος. Μπορείτε να με μισείτε ή να με αγαπάτε, αλλά ο Θεός είναι ακόμη μεγάλος. Μεγάλη Νίκη, είμαι ευλογημένος”, έγραψε ο Γάλλος ψηλός.

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