Παναθηναϊκός: Δικαιώθηκε στο CAS για την υπόθεση του Μπιλάλ - Τα χρήματα που θα λάβει

Το ποσό των 332.786,89 ευρώ επιδίκασε το CAS στον Παναθηναϊκό, υποχρεώνοντας την ιταλική Κόμο να καταβάλει τροφεία για τον Μπιλάλ Αμπντελραχμάν Μαζχάρ Ζεενί. Το Ανώτατο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο ακύρωσε την αρχική απόφαση της FIFA, η οποία είχε κρίνει ότι οι «πράσινοι» δεν δικαιούνταν αποζημίωση για την εκπαίδευση του ποδοσφαιριστή.

Η απόφαση του CAS εκδόθηκε στις 12 Αυγούστου 2026, έπειτα από προσφυγή που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός στις 18 Απριλίου 2025, αμφισβητώντας την αρχική κρίση της FIFA, στις 31 Μαρτίου 2025.

Ο Μπιλάλ, γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου 2003 στο Σατορού της Γαλλίας και διεθνής με την U20 της Αιγύπτου, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό στις 23 Ιανουαρίου 2020. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2024.

Στις 30 Αυγούστου του ίδιου έτους εγγράφηκε στην Κόμο, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου μετακινήθηκε στην πορτογαλική Εστρέλα Αμαδόρα. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 αγωνίζεται στον Ολυμπιακό Β’, έχοντας προηγουμένως περάσει από τη Λαμία.

Η FIFA είχε απορρίψει το δικαίωμα του Παναθηναϊκού στα τροφεία, επειδή ο σύλλογος δεν είχε καταχωρίσει εγκαίρως στο ηλεκτρονικό σύστημα TMS τα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι είχε προτείνει την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή.

Στην προσφυγή του, ο Παναθηναϊκός υποστήριξε ότι στις 30 Απριλίου 2024 είχε αποστείλει στον Μπιλάλ πρόταση ανανέωσης έως το 2027, με μηνιαίες αποδοχές 926,75 ευρώ, έναντι 726 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο συμβόλαιο. Η Κόμο αμφισβήτησε την ισχύ της πρότασης και ζήτησε την απόρριψη της προσφυγής, υποστηρίζοντας επίσης ότι τα τροφεία έπρεπε να υπολογιστούν με βάση χαμηλότερη κατηγορία κόστους εκπαίδευσης.

Το CAS έκρινε ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) δεν αρκούσε από μόνο του για να αποδείξει την παραλαβή της πρότασης, αποδέχθηκε όμως την επίδοσή της μέσω δικαστικού επιμελητή στην κατοικία του ποδοσφαιριστή στο Κορωπί. Παράλληλα, απέρριψε το αίτημα της Κόμο για διαφορετικό υπολογισμό των τροφείων και χρησιμοποίησε ετήσιο κόστος εκπαίδευσης 75.000 ευρώ.

Το ποσό διαμορφώθηκε σε 32.786,89 ευρώ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2019/20 και σε 75.000 ευρώ για καθεμία από τις τέσσερις επόμενες περιόδους. Το CAS απέρριψε, ωστόσο, το αίτημα του Παναθηναϊκού για τόκους 5%.

Η απόφαση δεν ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εξόφλησης από την Κόμο. Η προθεσμία των 30 ημερών που αναφέρεται στο σκεπτικό συνδέεται με την επίσημη ειδοποίηση πληρωμής μέσω του FIFA Clearing House και όχι με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.