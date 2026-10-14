Νέα «βόμβα» : «Οσμή σκανδάλου και τριγωνικές σχέσεις ΕΟΚ, Προμηθέα και ταξιδιωτικής εταιρείας»

Σε πολύ σοβαρές αποκαλύψεις προχωρά το site popaganda.gr αναφορικά με τριγωνικές σχέσεις Προμηθέα, ΕΟΚ και ταξιδιωτικής εταιρείας που έχουν... σομή σκανδάλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

Αναλυτικά:

"Μια σοβαρή υπόθεση με οσμή σκανδάλου, που αξίζει να ασχοληθεί άμεσα ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαλευκάνει ποσά, πρόσωπα και καταστάσεις, φέρνουμε σήμερα (14/10) στο φως, με ντοκουμέντα από έγγραφα και φωτογραφίες.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από καταγγελίες, διαλόγους και επιτόπια ρεπορτάζ μας, αποκαλύπτουν ενδείξεις για τριγωνικές σχέσεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία και πρέπει να διερευνηθούν. Κι αυτό επειδή φέρεται να υπάρχει συμμετοχή και στελέχους της ομοσπονδίας μπάσκετ, η οποία επιδοτείται με λεφτά των φορολογούμενων. Κατά συνέπεια, υπάρχει εύλογο ενδιαφέρον αφού πρόκειται για ποσά του Δημοσίου είτε με την ομοσπονδία, είτε με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όσο κι αν η διοίκηση Λιόλιου θεωρεί πως μπορεί να λειτουργεί ασύδοτα στην ομοσπονδία μπάσκετ, είναι δεδομένο πως η ΕΟΚ συντηρείται σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.

Μόνο για το 2026 λαμβάνει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΓΓΑ, ένα ποσό πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ ως τακτική επιχορήγηση κι άλλο σχεδόν 1,5 εκατ. με τα κρατικά έσοδα από την φορολόγηση του στοιχήματος. Η συνολική χρηματοδότηση από τους πολίτες προς την ΕΟΚ ανέρχεται – μόνο για φέτος – σε 3,1 εκατ. ευρώ. Ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Συνεπώς, υπόκειται σε αυστηρούς νόμους η δαπάνη για το κάθε κρατικό σεντ.

Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός του υπουργείου Αθλητισμού προς την ΕΟΚ για το 2026

Έχοντας ξεκαθαρίσει αυτό, διατυπώνουμε – με ντοκουμέντα - τις εύλογες ερωτήσεις μας από μακρά έρευνα, έπειτα από καταγγελίες που έφτασαν στα χέρια μας, σχετικά με συνεργαζόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον στενό ή ευρύτερο χώρο διοργανώσεων του μπάσκετ.

Η εταιρεία με γραφεία-φάντασμα

Τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο μια νεοσύστατη εταιρία που, ξαφνικά, έχει εξελιχθεί σε… απαραίτητη και… αναντικατάστατη. Έστω κι αν έχει γραφεία–φάντασμα. Κι έστω κι αν διαθέτει μόνο ένα βαν.

Η παρουσία τού ενός και μοναδικού βαν της «ταξιδιωτικής», όπως εμφανίζεται, εταιρίας σε διοργανώσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ είναι όλο και πιο συχνή. Κάτι που, αναπόφευκτα, δημιουργεί ερωτηματικά.

Πρόκειται για την εταιρία PSL που - δίχως να έχει καν ένα υπαρκτό brand name – στην αθλητική πιάτσα, παίρνει δουλειές σε διοργανώσεις μπάσκετ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η «PSL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ιδρύθηκε στις 16 Μαϊου 2023. Έχει αριθμό ΓΕΜΗ 170632101000, με δραστηριότητα στις «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων».

Το αρχικό της κεφάλαιο είναι 120.000 ευρώ και ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται ο Παναγιώτης Σαλιώρας, που δηλώνει ότι είναι επιχειρηματίας, κάτοικος Δροσιάς.

Από την ανακοίνωση σύστασης της εταιρίας PSL, τον Μάιο 2023, με ιδιοκτήτη τον Παναγιώτη Σαλιώρα

Από την ανακοίνωση σύστασης της εταιρίας PSL, τον Μάιο 2023, με ιδιοκτήτη τον Παναγιώτη Σαλιώρα

Από τους πρώτους κιόλας μήνες της λειτουργίας της η PSL άρχισε να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα με συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου, όπως δήμους, περιφέρειες κ.α. σε διοργανώσεις μπάσκετ που γίνονται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ.

Τη συστήνει «αόρατο χέρι»

Σαν κάποιο αόρατο χέρι να «συστήνει» συγκεκριμένα αυτήν την εταιρία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την Επικράτεια. Δηλαδή σε δήμους και περιφέρειες που κανονικά δεν είχαν λόγο να γνωρίζουν τη PSL αφού ως νεοσύστατη, δεν έχει προλάβει να χτίσει, όπως λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις, «όνομα στην πιάτσα». Πολύ περισσότερο για να δίνουν απευθείας αναθέσεις στην PSL ή ακόμα και προσκαλώντας την – άκουσον άκουσον - ως μοναδικό «παίκτη» για να πάρει τη δουλειά.

Όλα αυτά δημιουργούν απορίες, αφού δεν πρόκειται για κάποια γνωστή φίρμα με παράδοση στον χώρο των μεταφορών. Μάλιστα, φαίνεται ότι έχει μόνο ένα βαν, μαύρο και γνωστό πια στον χώρο του μπάσκετ με τόσες μετακινήσεις, ενώ προσλαμβάνει υπεργολάβους όταν αυξάνεται η δουλειά.

«Τρελοί» τζίροι με το καλημέρα

Μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια η PSL έχει παρουσιάσει αξιοθαύμαστους τζίρους, που θα ζήλευαν πολύ μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου, με μεγάλους στόλους οχημάτων:

2023: Η εταιρία είχε κύκλο εργασιών στους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας της 155.000 ευρώ.2024: Την επόμενη χρονιά ο κύκλος εργασιών της εκτινάσσεται στις 713.000 ευρώ, με αποτελέσματα μετά φόρων 89.000 ευρώ.2025: Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε και ο ισολογισμός του φορολογικού έτους 2025 με κύκλο εργασιών στις 797.000 ευρώ και αποτελέσματα μετά φόρων στις 80.000 ευρώ.

Κι όμως, τίποτα δεν είναι όπως δείχνει στο μπάσκετ επί Λιόλιου. Αυτή η καινούργια και άγνωστη εταιρία στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, δεν έχει καν την έδρα που φαίνεται επίσημα. Και που σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, είναι η οδός Μυτιλήνης 25 στα Πατήσια.

Η έδρα της PSL στην οδό Μυτιλήνης 25 στα Πατήσια, όπως φαίνεται με κάθε επισημότητα μέσω της εν ενεργεία ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ

Δηλαδή, μεταφέρει ανθρώπους και αναλαμβάνει μια τόσο σοβαρή ευθύνη αλλά τα γραφεία που δηλώνει έχουν βάλει λουκέτο! Παρά ταύτα στο μπάσκετ όπως, και σε όσους της δίνουν απευθείας αναθέσεις, δεν φαίνεται να προκαλεί απορίες. Ούτε καν να έχουν δει τι δηλώνει ως έδρα η PSL.

Επιτόπια έρευνα: Κλειστά γραφεία, με σπασμένα τζάμια και αφίσες

Σε διπλή επιτόπια επίσκεψή μας στην οδό Μυτιλήνης 25, στα Κάτω Πατήσια, τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου 2026, διαπιστώσαμε μια κατάσταση ερήμωσης.

Ναι μεν υπάρχει μια πινακίδα της εταιρίας, αλλά τα γραφεία ήταν κλειστά σε ώρα λειτουργίας καταστημάτων, με ραγισμένο παράθυρο, ξεχασμένες αφίσες, γκράφιτι. Μια εικόνα εγκατάλειψης και βρωμιάς σε κάθε σημείο της πρόσοψης, που δεν παραπέμπει σε τίποτα σε μια εταιρία με τζίρο 800.000 ευρώ ετησίως.

Η εικόνα των γραφείων της PSL μετά από επιτόπια έρευνα τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου 2026. Σπασμένα παράθυρα, λουκέτο κι εγκατάλειψη…

Αλήθεια, αν κάποιος από τους επιβαίνοντες των διοργανώσεων μπάσκετ θέλει να επισκεφτεί την εταιρία για να αναζητήσει μια πληροφορία, σε αυτά τα γραφεία θα πάει να χτυπήσει την πόρτα;

Η εικόνα των γραφείων της PSL μετά από επιτόπια έρευνα τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου 2026. Σπασμένα παράθυρα, λουκέτο κι εγκατάλειψη…

Κι όσοι δίνουν απευθείας αναθέσεις, έχουν επισκεφθεί ποτέ τα γραφεία στην οδό Μυτιλήνης 25;

Ανύπαρκτο το σάιτ που διαφημίζει

Όσο για το σάιτ, το pslgroup.gr, που… διαφημίζεται στην ταμπέλα της έδρας της εταιρίας; Κι αυτό είναι όπως τα γραφεία. Πολύ απλά, δεν υπάρχει!

Το ανύπαρκτο site που διαφημίζεται

Δυστυχώς, όμως, δεν τελειώνουν εδώ οι αρνητικές εκπλήξεις και τα «λαβράκια» από τη νέα αγαπημένη εταιρεία των μετακινήσεων, ειδικά στο μπάσκετ. Ούτε για την - εν πολλοίς - κρατικοδίαιτη ΕΟΚ του Λιόλιου, αφού χωρίς τα χρήματα του φορολογούμενου δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Οι απευθείας αναθέσεις σε διοργανώσεις μπάσκετ της ΕΟΚ

Ένα σημαντικό μερίδιο από τον ετήσιο τζίρο της νεόκοπης εταιρείας προέρχεται από διοργανώσεις μπάσκετ, που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ.

Αναζητώντας περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, συναντήσαμε κάποιες απ’ αυτές τις δουλειές που πήρε η PSL.

Έτσι, αν και η εταιρεία είχε κλείσει μόλις έναν χρόνο λειτουργίας, κατάφερε να πάρει απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης για τη διοργάνωση της «Τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Καλαθοσφαίρισης».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που εντοπίσαμε, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2024:

«Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της παροχής τουριστικών υπηρεσιών μεταφοράς συντελεστών διοργάνωσης τελικής φάσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Καλαθοσφαίρισης, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016).

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της παροχής τουριστικών υπηρεσιών μεταφοράς συντελεστών διοργάνωσης τελικής φάσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Καλαθοσφαίρισης, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην επιχείρηση «PSL GROUP Μ.Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 802134024, - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, με στοιχεία επικοινωνίας, Μυτιλήνης 25, Αθήνα, Τ.Κ. 11286, έναντι του ποσού των 12.499,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α».

Στη συνέχεια προστίθεται: «Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 Ιουνίου έως τις 22 Ιουνίου 2024, κατόπιν της με αριθμό Υ7/05.06.2024 μελέτης - τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης».

Η απευθείας ανάθεση στην PSL ύψους 12.500 ευρώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ Παίδων του 2024 στην Ξάνθη

Η τελική φάση πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Φίλιππος Αμοιρίδης» στην πόλη της Ξάνθης. Η έγκριση στην PSL δόθηκε μόλις 4 μέρες πριν από την έναρξη των αγώνων, κάτι που προκαλεί εντύπωση για τα μικρά χρονικά περιθώρια υλοποίησης, έστω κι αν πρόκειται για απευθείας ανάθεση.

Mέχρι και «πρόσκληση υποβολής προσφοράς» απευθείας στην PSL

Σε άλλη απόφαση, του Ιουνίου 2025 και από την Περιφέρεια Αττικής αυτήν τη φορά, βλέπουμε απευθείας «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς» συγκεκριμένα «προς την εταιρεία με την επωνυμία «PSL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για την κάλυψη μεταφοράς αθλητριών, κομισάριων και λοιπών επισκεπτών, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών που θα διεξαχθεί με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, το χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου 2025». Έτσι η εταιρεία πήρε ακόμα μια δουλειά 32.747 ευρώ για μια πολύ σημαντική διοργάνωση, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ Γυναικών. Και πάλι τα χρονικά περιθώρια είναι μικρά.

Ασφαλώς και δεν ακούγεται ως λογικό οι κατά τόπους Δήμοι και οι Περιφέρειες να γνωρίζουν μια εταιρεία με ένα βανάκι που δεν έχει κλείσει καν ένα, δυο χρόνια παρουσίας στην αγορά. Και, μάλιστα, να εμφανίζεται συνέχεια σε διοργανώσεις μπάσκετ της ΕΟΚ.

Πλήρωσε η PSL τις μετακινήσεις του Προμηθέα;

Στα χέρια μας έφτασαν τιμολόγια, αλλά και φερόμενοι διάλογοι που αξίζει να διερευνήσει ο εισαγγελέας, δηλαδή ο μόνος αρμόδιος προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Συγκεκριμένα, εμφανίζονται τιμολόγια για το Rising Stars, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της ομοσπονδίας. Εκεί, τον Δεκέμβριο 2025 υπάρχουν τιμολόγια που φαίνεται να πληρώθηκαν από την PSL για λογαριασμό του Προμηθέα.

Από τον Δεκέμβριο 2025 μέχρι τον Ιούλιο 2026, φέρεται να υπάρχει κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων των ακαδημιών του Προμηθέα ύψους άνω των 13.000 ευρώ όπως και έξοδα για το Rising Star Γυναικών των Φεβρουάριο 2026, ύψους άνω των 5.000 ευρώ, ποσό που ήταν υποχρεωμένος να καλύψει ο Προμηθέας ως οικοδεσπότης, αφού η διοργάνωση διεξαγόταν στην Πάτρα.

Διάλογοι με υπάλληλο της PSL και ΕΟΚ για τον Προμηθέα

Σε διαλόγους που περιλαμβάνονται στη σχετική καταγγελία, φέρεται υπάλληλος της PSL με το όνομα Εβ. Β. να έχει επικοινωνία με τον Οικονομικό Διευθυντή της ΕΟΚ, Νίκο Κουτρούλη. Σε κάποιους από τους διαλόγους υπάρχει εμπλοκή κι άλλης εταιρείας, υπεργολάβου. Ενώ σημειώνεται πως καμία πληρωμή για λογαριασμό της ακαδημίας του Προμηθέα δεν γίνεται χωρίς την έγκριση του Οικονομικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας.

Σε άλλο σημείο, φαίνεται να υπάρχει πίεση ώστε να μην φαίνεται στο τιμολόγιο ποια ομάδα αφορούν τα έξοδα αλλά να αναφέρεται γενικόλογα «ομάδα μπάσκετ».

Η απόφαση κόλαφος της ΕΕΑ για τις σχέσεις προέδρου ΕΟΚ και Προμηθέα

Πρόσφατα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέδωσε το σκεπτικό απόφασης για την σχέση Προμηθέα – Λιόλιου μετά την ανάληψη του τελευταίου της προεδρίας της κρατικοδίαιτης Ομοσπονδίας.

Η Επιτροπή εξετάζει επικοινωνίες και περιστατικά που αφορούν αγωνιστικό σχεδιασμό, επιλογές αθλητών, οικονομικά ζητήματα, διαπραγματεύσεις και επικοινωνία με τον προπονητή, και καταλήγει, κατά πλειοψηφία, σε κρίση περί ουσιαστικής συμμετοχής του Ευάγγελου Λιόλιου στη διοίκηση και λειτουργία της ΚΑΕ Προμηθέας. Μάλιστα, στην απόφαση αναλύονται εκτενώς και οι επικοινωνίες που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής.

Εξετάζεται, δηλαδή, ο ρόλος ενός ανθρώπου ο οποίος, στο επίμαχο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στην κορυφή της διοίκησης του ελληνικού μπάσκετ ως πρόεδρος της χρηματοδοτούμενης από τον φορολογούμενο πολίτη, ΕΟΚ.

Οι σχέσεις Κουτρούλη – με τον «φίλο Λιόλιου» Μαυραγάνη

Να σημειωθεί επίσης ότι είναι γνωστή η σχέση Κουτρούλη – Μαυραγάνη καθώς και η συνεργασία τους στο παρελθόν σε εταιρία με φωτοβολταϊκά.

Σε ρεπορτάζ του έγκυρου σάιτ ieidiseis.gr, στις 22 Απριλίου 2026, διαβάζουμε «για τις πολυεπίπεδες μπίζνες που συνδέουν έναν «φίλο Λιόλιου», τον «Άνθρωπο χωρίς Ιδιότητες», Γιώργο Μαυραγάνη, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ».

Στο ίδιο ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι «ο «φίλος Λιόλιου», κατά κόσμον Γ. Μαυραγάνης, είναι κυριολεκτικά ένα «πολυεργαλείο» στο επιχειρείν, ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος επιχειρηματίας. Στο χαρτοφυλάκιό του υπάρχει και μια ΙΚΕ με το όνομα GION EΝΕRGY, παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ. Στην εταιρεία αυτή ο Γ. Μαυραγάνης κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 50% ανήκει στον Νίκο Κουτρούλη».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα στο επίμαχο διάστημα «ο Νίκος Κουτρούλης ανήκει στην ομάδα των «φίλων Λιόλιου». Εμφανίζεται στο οργανόγραμμα της ΕΟΚ ως Γενικός Συντονιστής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας. «Φίλος Λιόλιου» ο Μαυραγάνης, «φίλος Λιόλιου» και ο Κουτρούλης, όλοι μαζί με κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Τα 4 ερωτηματικά για το «τρίγωνο»

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ξεκάθαρα:

Υπάρχει δημόσιο χρήμα που καταλήγει μέσω μιας εταιρίας με έδρα – φάντασμα όπως η PSL ως έξοδα μετακίνησης του Προμηθέα, στον οποίο εξακολουθεί να έχει - κατά την ΕΕΑ - διοικητική εμπλοκή ο ομοσπονδιάρχης Λιόλιος;Πώς καταφέρνει μια εταιρία άγνωστη στον χώρο με δυο, τρία χρόνια ύπαρξης και μόλις ένα βαν, που το εμφανίζει παντού για να φανούν… πολλά, να διεκδικεί και να παίρνει απευθείας αναθέσεις διαρκώς σε διοργανώσεις μπάσκετ της ΕΟΚ ανά την Ελλάδα και να παρουσιάζει τέτοιους τζίρους; Γιατί δεν έχει σάιτ με την επωνυμία και την διεύθυνση που εμφανίζει στο ΓΕΜΗ; Γιατί δεν έχει τα γραφεία που δηλώνει επίσημα στις αρμόδιες Αρχές;Γιατί ο «Chief Business Officer της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης» όπως υπογράφει επίσημα ο Νίκος Κουτρούλης φαίνεται να έχει εμπλοκή π.χ. με εγκρίσεις στην πληρωμή μιας εταιρίας προς τον Προμηθέα; Και γιατί η PSL αναλαμβάνει τα έξοδα της ακαδημίας της ομάδας των Πατρών;Και τέλος, είναι νόμιμη ή όχι η εξής αλυσίδα; 1. Νεόκοπο πρακτορείο μηδενικού αποτυπώματος brand name και με μόλις ένα βαν παίρνει απευθείας αναθέσεις για διοργανώσεις μπάσκετ υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. 2. Αυτή η εταιρεία με χρήματα από τις απευθείας αναθέσεις με χρήματα των πολιτών φέρεται να εκδίδει τιμολόγιο για να πληρώσει έξοδα των ακαδημιών του Προμηθέα. 3. Η ΕΕΑ διαπιστώνει ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξακολουθεί να ασκεί διοίκηση στον Προμηθέα. 4. Ο Οικονομικός Διευθυντής της ΕΟΚ και συνέταιρος του «φίλιου του Λιόλιου, Μαυραγάνη» φέρεται να δίνει εγκρίσεις στην PSL για τις πληρωμένες των δαπανών του Προμηθέα.

Η εισαγγελία είναι υποχρεωμένη να παρέμβει μετά τις αποκαλύψεις. Αλλά ο Λιόλιος δεν μπορεί πια να παραμένει στη θέση του. Είναι ντροπή για μια ομοσπονδία με την ιστορία και την προσφορά της ΕΟΚ να εμπλέκεται διαρκώς σε υποθέσεις με οσμή σκανδάλων".