ΠΑΟΚ: Ο Πέλκας έφτασε τις 250 συμμετοχές με τη φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά»

Ένα εντυπωσιακό milestone κατέγραψε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος έφτασε τις 250 συμμετοχές με την φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά».

Πρώτη συμμετοχή του Πέλκα με τον ΠΑΟΚ ήταν το 2012 και συγκεκριμένα στις 2 Αυγούστου σε έναν αγώνα κόντρα στην Μπνέι Γιεχούντα για τα προκριματικά του Europa League. Ο Έλληνας διεθνής 14 χρόνια μετά έφτασε ένα σημαντικό ορόσημο φτάνοντας 250 συμμετοχές με τον Δικέφαλο σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά το αφιέρωμα της Stoiximan Super League στον Δημήτρη Πέλκα:

«Τις 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Από τις 2 Αυγούστου 2012 που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τον Δικέφαλο στα προκριματικά του Europa League ως αλλαγή για 19 λεπτά στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στην Μπνέι Γιεχούντα , μέχρι και βράδυ της Δευτέρας (12/10) και την αναμέτρηση με την Καλαμάτα ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 250 αγώνων για τον Έλληνα μέσο.

Οι 158 από αυτές αφορούν τους αγώνες του με τον ΠΑΟΚ στη Super League, ενώ υπάρχουν ακόμη 43 για τι Κύπελλο Ελλάδος και 49 για την ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνολικά έχει σημειώσει 54 τέρματα σε αυτές τις 250 αναμετρήσεις και τα 30 είναι για το πρωτάθλημα, τα 15 σε αγώνες για το Κύπελλο Ελάδος και εννέα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.Η πιο γεμάτη του χρονιά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν το 2015-16, με 49 συνολικά συμμετοχές και εννέα τέρματα».