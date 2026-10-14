Ανακοίνωση ΕΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με ανακοίνωση της απάντησε σε δημοσίευμα που τη φέρνει μπροστά σε ένα νέο σκάνδαλο!

Ανακοίνωση ΕΟΚ
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Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της επιχείρησε να δώσει τη δική της απάντηση σε δημοσιεύματα τα οποία η ίδια χαρακτηρίζει ως «συκοφαντικά».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «τακτικές της λάσπης» οι οποίες όπως προμηνύει θα αντιμετωπιστούν «νομικά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Τα όρια ανηθικότητας έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Επομένως τίποτα πλέον δε μπορεί να προκαλέσει έκπληξη.

Θα προκαλούσε απλά θυμηδία, η απέλπιδα και διαχρονικά άκαρπη προσπάθεια πρόθυμων “μπροστινών” να πλήξουν την εικόνα της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μη μπορώντας να αντέξουν την αδιάκοπη ανοδική πορεία του αθλήματος στη χώρα, που τους έχει εντάξει οριστικά στο περιθώριο.

Προκαλεί όμως οργή, όταν η νέα προσπάθεια μέσω συκοφαντικών δημοσιευμάτων επιχειρεί να εμπλέξει εργαζόμενους που μοχθούν καθημερινά για τον κοινό καλό σκοπό. Προκαλεί θλίψη το ότι επιχειρείται σπίλωση προσωπικοτήτων με εικασίες, υποθέσεις, φαντασιώσεις.

Η τακτική της λάσπης, μπορεί να αντιμετωπιστεί στωικά, με αδιαφορία, ή με τη χλεύη που σύσσωμος ο φίλαθλος κόσμος τους αποδίδει. Εδώ όμως επιχειρείται δολοφονία χαρακτήρων. Και αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο νομικά. Οι κινήσεις θα είναι άμεσες. Η δικαιοσύνη θα έχει το λόγο και είναι πολλά και πολύ πρόσφατα τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι εκεί δεν… περνάνε οι εκ του ασφαλούς βρώμικες και ύπουλες μέθοδοι»

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