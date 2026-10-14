Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος: Η καυστική ανάρτηση - απάντηση του Γιαμάλ στον Λεμινά

Ο λαός λέει πως «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» και αυτό ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του Γιαμάλ με τον Μάριο Λεμινά της Γαλατάσαραϊ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις στα 19 του χρόνια είναι ο απόλυτος σταρ της Μπαρτσελόνα και πρωταγωνιστεί στο φοβερό και αήττητο ξεκίνημά της σε Ισπανία και Ευρώπη, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να μοιράζει την μια 4αρα μετά την άλλη.

Τελευταίο θύμα των «Μπλαουγκράνα» ήταν η Γαλατάσαραϊ που ηττήθηκε με 1-4 εντός έδρας από τον Γιαμάλ και την παρέα του στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Γιαμάλ έδωσε μια ακόμα φοβερή παράσταση μοιράζοντας δύο ασιστ, με την ντρίμπλα του στο γκολ του Γκόρντον για το 1-3 να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο νεαρός Ισπανός μπορεί να γέλασε με την ψυχή του μετά το «διπλό» στην Τουρκία, ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον είπε από το Instagram και τα «βέλη» του είχαν αποδέκτη τον Μάριο Λεμινά.

Τον Αύγουστο του 2025 ο Μάριο Λεμινά είχε κάνει μια αμφιλεγόμενη δήλωση η οποία σίγουρα θα τον στοιχειώνει από εδώ και πέρα: «Ποιος είναι ο Γιαμάλ;, Ξέρω τον Σανέ αλλά δεν ξέρω τον Γιαμάλ», είχε πει μετά από φιλικό με την Λάτσιο όπου του ζητήθηκε να επιλέξει μεταξύ του συμπαίκτη του Λερόι Σανέ και του Λαμίν Γιαμάλ, με τα λόγια αυτά να γίνονται viral τα τελευταία 24ωρα πριν από το Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα και τον Γιαμάλ να απαντάει εντός γηπέδου.

Ο Γιαμάλ φαίνεται πως δεν ξέχασε τα λόγια του Λεμινά και τον... περίμενε στην γωνία κάνοντας μια αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Με έμαθε τώρα»;

https://www.instagram.com/p/DeeCltPCIVv/

Τελικά η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο... και μάλλον ο Λεμινά το έμαθε με τον δύσκολο τρόπο