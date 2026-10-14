Champions League: Τρομερή Μπαρτσελόνα, άνετη Άρσεναλ και «παγωμένη» Μπάγερν – Όλα τα αποτελέσματα

Πλούσιο σε γκολ και εκπλήξεις ήταν το πρόγραμμα του Champions League, με την Άρσεναλ να επικρατεί άνετα της Λιλ, την Μπάγερν να αφήνει βαθμούς στη Νορβηγία και την Μπαρτσελόνα να κάνει την ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη.

Η Κλαμπ Μπριζ πέτυχε τη νίκη της βραδιάς, καθώς επιβλήθηκε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ Ατλέτικο Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ επικράτησαν των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι, αντίστοιχα.

Τριάρα της Άρσεναλ, «γκέλα» για την Μπάγερν

Η Άρσεναλ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να ξεκλειδώσει την άμυνα της Λιλ, την οποία νίκησε με 3-0 στο Λονδίνο. Ο Τίμπερ άνοιξε το σκορ στο 64', ο Έζε έκανε το 2-0 τρία λεπτά αργότερα και ο Σάκα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 71'.

Αντίθετα, η Μπάγερν δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Νορβηγία, μένοντας στο 3-3 με τη Βίκινγκ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Χάρι Κέιν με πέναλτι και κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Λουίς Ντίας ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 71', αλλά η αποβολή του Ολίσε δύο λεπτά αργότερα έδωσε την ευκαιρία στη Βίκινγκ να ισοφαρίσει στο 90' με τον Χάουγκεν.

Η Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή, η Μπριζ σόκαρε την Ίντερ

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στη Γαλατασαράι, όμως ανέβασε την απόδοσή της κι έφτασε σε μια εμφατική νίκη με 4-1 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κανσέλο ισοφάρισε στο 43', ενώ οι Φερμίν και Γκόρντον σκόραραν στο 50' και στο 53', αντίστοιχα. Ο Αντεγέμι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 65'.

Μεγάλο αποτέλεσμα πήρε και η Κλαμπ Μπριζ, η οποία επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο. Ο Τροσόλντι πέτυχε τρία γκολ, ενώ ο Βερμάντ σκόραρε στο 84', σε ένα ματς που κρίθηκε μέσα από διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ. Οι Ιταλοί βρήκαν τρεις φορές δίχτυα, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.

Νίκες για Ατλέτικο και Βιγιαρεάλ, λύγισε η Αϊντχόφεν

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκμεταλλευόμενη το καλό της ξεκίνημα και την αποβολή του Λενί Γιορό. Ο Μπάριος άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό, ενώ ο Λουκμάν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79'.

Η Βιγιαρεάλ πανηγύρισε τη νίκη με 3-1 απέναντι στη Νάπολι. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Ραχμάνι στο 8', αλλά τα «Κίτρινα Υποβρύχια» απάντησαν με τον Μικαουτάντζε στο 23' και τον Μουρίνο στο 26'. Ο Ολουασέγι έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες της Νάπολι στο 86'.

Τέλος, η Λειψία νίκησε με 1-0 την Αϊντχόφεν, με τον Γκρούντα να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 75'. Η ολλανδική ομάδα είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Πέρισιτς αστόχησε σε πέναλτι στο 19'.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τρίτης (13/10)

Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2 (22' Σουάρες, 74' Ντουμπιά)

(22' Σουάρες, 74' Ντουμπιά) Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0 (49' Πάρις, 88' Μίκελς)

(49' Πάρις, 88' Μίκελς) Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ 3-4 (44', 81' Μαρτίνες, 90+4' Μπόνι – 30' πέν., 63', 74' Τρεσόλντι, 87' Βερμάντ)

(44', 81' Μαρτίνες, 90+4' Μπόνι – 30' πέν., 63', 74' Τρεσόλντι, 87' Βερμάντ) Άρσεναλ – Λιλ 3-0 (64' Τίμπερ, 67' Έζε, 71' Σάκα)

(64' Τίμπερ, 67' Έζε, 71' Σάκα) Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0 (1' Μπάριος, 79' Λούκμαν)

(1' Μπάριος, 79' Λούκμαν) Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0 (75' Γκρούντα)

(75' Γκρούντα) Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1 (23' Μικαουτάτζε, 26' Μουρίνο, 86' Ολουβασέγι – 8' Ραχμάνι)

(23' Μικαουτάτζε, 26' Μουρίνο, 86' Ολουβασέγι – 8' Ραχμάνι) Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα 1-4 (28' Μπατράκοφ – 43' Κανσέλο, 50' Φερμίν, 53' Γκόρντον, 65' Αντεγέμι)

(28' Μπατράκοφ – 43' Κανσέλο, 50' Φερμίν, 53' Γκόρντον, 65' Αντεγέμι) Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου 3-3 (2' Στένσνες, 38' Κρίστιανσεν, 90' Χάουγκεν – 54' πέν., 60' Κέιν, 71' Ντίας)

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (14/10)

19:45

Φέγενορντ – Κόμο

ΛΑΣΚ Λιντς – Λίβερπουλ

22:00

Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης

Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

Μπέτις – Πόρτο

Μπόντο Γκλιμτ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

Η βαθμολογία της League Phase