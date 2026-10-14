Μπαρτσελόνα: Η «άρρωστη» ντρίμπλα του Γιαμάλ για το 1-3 του Γκόρντον - Βίντεο

Η «αλήτικη» ενέργεια του Γιαμάλ βγαλμένη από τα βάθη της φαντασίας του Ισπανού 

Μπαρτσελόνα: Η «άρρωστη» ντρίμπλα του Γιαμάλ για το 1-3 του Γκόρντον - Βίντεο
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Η Μπαρτσελόνα ήταν για ακόμα μια βραδιά σαρωτική, σκόρπισε την Γαλατάσαραϊ με 1-4 παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 28ο λεπτό και κατάφερε να κάνει το ιδανικό ξεκίνημα στο Champions League κάνοντας το «2 στα 2».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για ακόμα ένα βράδυ ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον 19χρονο άσο να δίνει μια εξαιρετική παράσταση και να αποδεικνύει περίτρανα γιατί συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση της «Χρυσής μπάλας». Ο Γιαμάλ μοίρασε δύο ασίστ, αρχικά για το γκολ του Φερμίν που έκανε το 1-2 και τρία λεπτά αργότερα με αδιανόητη ατομική ενέργεια «σέρβιρε» στον Γκόρντον που από κοντά έκανε το 1-3.

Όσες φορές κι αν δούμε το βίντεο η ενέργεια του Γιαμάλ εξακολουθεί να είναι «αλήτικη» και η έμπνευση που είχε ήταν εξωπραγματική. Ο 19χρονος πήρε την μπάλα από τα αριστερά και ενώ φαίνεται πως θα σεντράρει, επιχειρεί έναν συνδυασμό ραμπόνας και ντρίμπλας προτού τελικά μαζέψει την μπάλα, συνεχίσει στην τελική γραμμή και γυρίσει την μπάλα για να σκοράρει ο Γκόρντον.

Είναι από τις περιπτώσεις που η ασίστ σίγουρα κλέβει την δόξα του γκολ

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